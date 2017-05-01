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    Паршивлюк: «Когда чемпионство «Спартака» будет фактом – поздравлю бывших одноклубников»

    Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк подвел итог ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

    — Мы взяли очко на выезде и это, конечно, положительный результат. Что касается игры, нам надо везде прибавлять. Мне не понравилась наша игра ни в первом, ни во втором тайме. Ждали, что хозяева будут атаковать, владеть мячом, но «Краснодар» не смог создать опасных моментов, разве что один в конце матча. Зимой у нас 90 процентов команды поменялось, в такой ситуации неминуемо будут проблемы с игрой.

    — За «Спартаком» следите?

    — Конечно, кто за ним не следит?

    — Поздравили бывших одноклубников с чемпионством?

    — Когда это уже будет состоявшийся факт, тогда и поздравлю.

    Воспитанник «Спартака» Паршивлюк выступал за главную команду московского клуба с 2007 по 2015 год. В августе 2016 года защитник перешел в махачкалинский клуб. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2017 22:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 2 мая 2017, 20:48

      Темку еще поздравь... Дзюбку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 мая 2017, 05:25

      Можешь уже поздравлять!!!!!!!!!!!!Спартак-чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      n1hat 2 мая 2017, 00:28

      Паршивлюку уже 28 , капец как быстро время летит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 мая 2017, 23:58

      это уже факт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 1 мая 2017, 23:21

      0-0 а не 1-1..

      0
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