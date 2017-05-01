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  • Паршивлюк: «Когда чемпионство «Спартака» будет фактом – поздравлю бывших одноклубников»

Паршивлюк: «Когда чемпионство «Спартака» будет фактом – поздравлю бывших одноклубников»

1 мая 2017, 22:55
5

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк подвел итог ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

— Мы взяли очко на выезде и это, конечно, положительный результат. Что касается игры, нам надо везде прибавлять. Мне не понравилась наша игра ни в первом, ни во втором тайме. Ждали, что хозяева будут атаковать, владеть мячом, но «Краснодар» не смог создать опасных моментов, разве что один в конце матча. Зимой у нас 90 процентов команды поменялось, в такой ситуации неминуемо будут проблемы с игрой.

— За «Спартаком» следите?

— Конечно, кто за ним не следит?

— Поздравили бывших одноклубников с чемпионством?

— Когда это уже будет состоявшийся факт, тогда и поздравлю.

Воспитанник «Спартака» Паршивлюк выступал за главную команду московского клуба с 2007 по 2015 год. В августе 2016 года защитник перешел в махачкалинский клуб. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Паршивлюк Сергей
Комментарии (5)
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alexidj
1493670080
0-0 а не 1-1..
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x-x-x-x-x
1493672311
это уже факт
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n1hat
1493674114
Паршивлюку уже 28 , капец как быстро время летит)
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Mahone
1493691913
Можешь уже поздравлять!!!!!!!!!!!!Спартак-чемпион
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Kotofey75
1493747306
Темку еще поздравь... Дзюбку)
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