Паршивлюк: «Когда чемпионство «Спартака» будет фактом – поздравлю бывших одноклубников»

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк подвел итог ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

— Мы взяли очко на выезде и это, конечно, положительный результат. Что касается игры, нам надо везде прибавлять. Мне не понравилась наша игра ни в первом, ни во втором тайме. Ждали, что хозяева будут атаковать, владеть мячом, но «Краснодар» не смог создать опасных моментов, разве что один в конце матча. Зимой у нас 90 процентов команды поменялось, в такой ситуации неминуемо будут проблемы с игрой.

— За «Спартаком» следите?

— Конечно, кто за ним не следит?

— Поздравили бывших одноклубников с чемпионством?

— Когда это уже будет состоявшийся факт, тогда и поздравлю.

Воспитанник «Спартака» Паршивлюк выступал за главную команду московского клуба с 2007 по 2015 год. В августе 2016 года защитник перешел в махачкалинский клуб. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров.