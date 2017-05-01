Евдокимов заявил, что судья назначил предвзятый пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов считает, что арбитр матча 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) Сергей Карасев незаслуженно наказал его команду 11-метровым ударом. Пенальти, который реализовал Дмитрий Ятченко, был назначен за пять минут до конца основного времени встречи.

«Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме. Но, наверное, это сила «Крыльев». Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».