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    Евдокимов заявил, что судья назначил предвзятый пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов считает, что арбитр матча 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) Сергей Карасев незаслуженно наказал его команду 11-метровым ударом. Пенальти, который реализовал Дмитрий Ятченко, был назначен за пять минут до конца основного времени встречи.

    «Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме. Но, наверное, это сила «Крыльев». Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 17:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 19:18

      в рфпл должен быть только 1 клуб с газпромом)))) пенальти спорный не то слово, такие дают 1 из 10. Интересно почему именно на этот матч получил назначение лучший арбитр страны

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 мая 2017, 18:39

      Евдокимов пусть засунет свое мнение в жопу, может пенальти и спорный но у Крыльев все равно было больше моментов что-бы выиграть.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 мая 2017, 18:10

      У Карасёва физия протокольная. Такой может "поработать."

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