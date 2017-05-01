Мбаппе: «Рад, что мне доведется сыграть против Буффона»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что будет рад сыграть против голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона. Француз назвал 39-летнего стража ворот одним из лучших вратарей в мире.

«Ювентус» – отличная команда, которая выбила «Барселону», также считавшуюся фаворитом. Туринцы показали, что у них есть все, что нужно для победы в Лиге чемпионов. Но у «Монако» тоже есть качества, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал.

Буффон? Он – вратарь, который оставил свой след в истории, один из лучших в мире. Я рад, что сыграю против него.

Вы каждый день работаете для того, чтобы играть против таких игроков, как он. И когда вы это делаете, вы хотите превзойти их», – сказал Мбаппе.

Встреча «Монако» – «Ювентус» состоится в среду, 3 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.