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    Мбаппе: «Рад, что мне доведется сыграть против Буффона»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что будет рад сыграть против голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона. Француз назвал 39-летнего стража ворот одним из лучших вратарей в мире.

    «Ювентус» – отличная команда, которая выбила «Барселону», также считавшуюся фаворитом. Туринцы показали, что у них есть все, что нужно для победы в Лиге чемпионов. Но у «Монако» тоже есть качества, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал.

    Буффон? Он – вратарь, который оставил свой след в истории, один из лучших в мире. Я рад, что сыграю против него.

    Вы каждый день работаете для того, чтобы играть против таких игроков, как он. И когда вы это делаете, вы хотите превзойти их», – сказал Мбаппе.

    Встреча «Монако» – «Ювентус» состоится в среду, 3 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2017 16:53
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