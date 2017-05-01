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    Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Анжи»

    Во встрече 26-го тура молодежного первенства «Краснодар» одержал разгромную победу над «Анжи», отправив в сетку ворот махачкалинской команды шесть безответных голов.

    Дублем у «быков» отметился Игнатьев. Еще по мячу на свой счет записали Текучев, Сергеев и Сулейманов.

    Россия. Молодежное первенство. 26-й тур

    Краснодар (мол.) – Анжи (мол.) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 26; 2:0 – Текучев, 40; 3:0 – неизвестно, 44 (в свои ворота); 4:0 – Игнатьев, 45; 5:0 – Игнатьев, 67; 6:0 – Сулейманов.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 15:08
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