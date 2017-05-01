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    Президент «Баварии» не собирается скупать дорогих футболистов

    Президент «Баварии» Ули Хенесс не готов делать ставку только на приобретение новых игроков перед стартом следующего сезона.

    «В последнее время я все чаще слышу, что покупка новых игроков является панацеей от всех бед. Но я придерживаюсь другого мнения. Если бы у нас в матче с дортмундской «Боруссией» было еще два дорогостоящих игрока, то мы, возможно, все равно не смогли бы победить. Уверен, что только покупкой игроков проблем «Баварии» не решить», – приводит слова Хенесса TZ.

    Напомним, что «Бавария» уступила «Боруссии» в полуфинальном матче Кубка Германии со счетом 2:3, оставшись без очередного трофея. Ранее мюнхенцы выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 мая 2017, 10:59

      Зачем вообще работает Академия Баварии? Последний раз воспитанники вливались в основной состав при ван Галле!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 1 мая 2017, 13:14

      Зачем Баварии дорогие покупки, когда можно увести футболистов у конкурентов бесплатно.

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