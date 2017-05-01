Президент «Баварии» не собирается скупать дорогих футболистов

Президент «Баварии» Ули Хенесс не готов делать ставку только на приобретение новых игроков перед стартом следующего сезона.

«В последнее время я все чаще слышу, что покупка новых игроков является панацеей от всех бед. Но я придерживаюсь другого мнения. Если бы у нас в матче с дортмундской «Боруссией» было еще два дорогостоящих игрока, то мы, возможно, все равно не смогли бы победить. Уверен, что только покупкой игроков проблем «Баварии» не решить», – приводит слова Хенесса TZ.

Напомним, что «Бавария» уступила «Боруссии» в полуфинальном матче Кубка Германии со счетом 2:3, оставшись без очередного трофея. Ранее мюнхенцы выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале.