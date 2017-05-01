Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов считает, что «Спартак» станет чемпионом после матча с «Томью»

Титов считает, что «Спартак» станет чемпионом после матча с «Томью»

1 мая 2017, 00:16
15

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги победного матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:1). По мнению Титова, команда Массимо Карреры в ближайшее время сможет гарантировать себе золотые медали РФПЛ.

– Момент на первой минуте задал тон игре ЦСКА, что ждать сегодня нечего?

– В первые 25 минут ЦСКА мог забить трижды. И пропущенный гол заставил их играть с позиции силы, ведь армейцам необходимо попадать в Лигу чемпионов, а поражение может их лишить этого турнира. «Спартаку» же оставалось потерпеть и показывать свой футбол.

– Теперь вы можете сказать, что «Спартак» – чемпион?

– Пока официально еще не стал. Но, скорее всего, уже с «Томью» красно-белые наденут золотые медали. Дай бог, конкуренты помогут, потеря очки.

На данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на десять очков за четыре тура до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Титов Егор
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MDAR
1493588763
Егору отдельное спасибо, за все что сделал. Мужик с большой буквы. Твои слова да газпрому в уши. Всех с победой!!!!!!!!!!!
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1493589890
Не станет,а уже стал. Спартак всех уделал в этом сезоне.
Ответить
Nerlinger
1493599016
Станет @
Ответить
sprint5
1493601250
остался один шаг до чемпионства
Ответить
человек просто
1493614068
Справедливо Спартак достоин чемпионства. На данный момент это лучшая команда России.Но если в лиге чемпионов сыграет хуже Ростова.То это надувной шарик.
Ответить
Вадим 1972
1493617691
Теперь вряд ли кто то отберёт Золото у Спартака. Молодцы, наконец то можно порадоваться.
Ответить
Filllllll
1493623382
Главное на Томь настроиться на 100%, а то помнится еще матч с Крыльями. Но я уверен, что Спартак больше так не расслабится. А у Зенита еще Терек и Краснодар, так что я не уверен, что они все очки возьмут. Кони-то возьмут, только они нас уже не смогут догнать. И хочется чемпионства с большим отрывом. Хотя даже с 1 очком отрыва, тоже неплохо, но аппетит приходит во время еды.
Ответить
serhz
1493625530
Теперь главное в ЛЧ не попасть на какой нибудь АИК или С-Галлен и все увидят и узнают цену этому Спартаку.
Ответить
Mahone
1493643837
Егорушка!!!!! Спартак стал чемпионом еще в марте,конкуренты слабоваты,надо признать,да и Спартака были неудачи,но как бы не хотели соперники,Спартак -чемпион!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
14
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
5
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
2
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
5
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
6
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
15
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
4
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
15
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+