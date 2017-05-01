Титов считает, что «Спартак» станет чемпионом после матча с «Томью»

Егорушка!!!!! Спартак стал чемпионом еще в марте,конкуренты слабоваты,надо признать,да и Спартака были неудачи,но как бы не хотели соперники,Спартак -чемпион!!!
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги победного матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:1). По мнению Титова, команда Массимо Карреры в ближайшее время сможет гарантировать себе золотые медали РФПЛ.
– Момент на первой минуте задал тон игре ЦСКА, что ждать сегодня нечего?
– В первые 25 минут ЦСКА мог забить трижды. И пропущенный гол заставил их играть с позиции силы, ведь армейцам необходимо попадать в Лигу чемпионов, а поражение может их лишить этого турнира. «Спартаку» же оставалось потерпеть и показывать свой футбол.
– Теперь вы можете сказать, что «Спартак» – чемпион?
– Пока официально еще не стал. Но, скорее всего, уже с «Томью» красно-белые наденут золотые медали. Дай бог, конкуренты помогут, потеря очки.
На данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на десять очков за четыре тура до конца сезона.