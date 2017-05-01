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    Титов считает, что «Спартак» станет чемпионом после матча с «Томью»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги победного матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:1). По мнению Титова, команда Массимо Карреры в ближайшее время сможет гарантировать себе золотые медали РФПЛ.

    – Момент на первой минуте задал тон игре ЦСКА, что ждать сегодня нечего?

    – В первые 25 минут ЦСКА мог забить трижды. И пропущенный гол заставил их играть с позиции силы, ведь армейцам необходимо попадать в Лигу чемпионов, а поражение может их лишить этого турнира. «Спартаку» же оставалось потерпеть и показывать свой футбол.

    – Теперь вы можете сказать, что «Спартак» – чемпион?

    – Пока официально еще не стал. Но, скорее всего, уже с «Томью» красно-белые наденут золотые медали. Дай бог, конкуренты помогут, потеря очки.

    На данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на десять очков за четыре тура до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 00:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 мая 2017, 16:03

      Егорушка!!!!! Спартак стал чемпионом еще в марте,конкуренты слабоваты,надо признать,да и Спартака были неудачи,но как бы не хотели соперники,Спартак -чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 1 мая 2017, 10:58

      Теперь главное в ЛЧ не попасть на какой нибудь АИК или С-Галлен и все увидят и узнают цену этому Спартаку.

      -2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 1 мая 2017, 10:23

      Главное на Томь настроиться на 100%, а то помнится еще матч с Крыльями. Но я уверен, что Спартак больше так не расслабится. А у Зенита еще Терек и Краснодар, так что я не уверен, что они все очки возьмут. Кони-то возьмут, только они нас уже не смогут догнать. И хочется чемпионства с большим отрывом. Хотя даже с 1 очком отрыва, тоже неплохо, но аппетит приходит во время еды.

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 1 мая 2017, 08:48

      Теперь вряд ли кто то отберёт Золото у Спартака.
      Молодцы, наконец то можно порадоваться.

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 1 мая 2017, 07:47

      Справедливо Спартак достоин чемпионства. На данный момент это лучшая команда России.Но если в лиге чемпионов сыграет хуже Ростова.То это надувной шарик.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 мая 2017, 04:14

      остался один шаг до чемпионства

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 мая 2017, 03:36

      Станет @

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 мая 2017, 01:04

      Не станет,а уже стал. Спартак всех уделал в этом сезоне.

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      Рейтинг: +51

      Spartak115 > DZHEK_VOROBEY1987 1 мая 2017, 09:37

      Полностью согласен!!!! Осталось 4 очка, надо супер соперников преодолеть таких как ( Томь, Арсенал-Тула, Терек Амкар)

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 1 мая 2017, 00:46

      Егору отдельное спасибо, за все что сделал. Мужик с большой буквы. Твои слова да газпрому в уши. Всех с победой!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2726

      a_who > ROSTOV SUPER 1 мая 2017, 07:38

      Егор говорил, а не писал ! редактор чмо...

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