Титов считает, что «Спартак» станет чемпионом после матча с «Томью»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги победного матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:1). По мнению Титова, команда Массимо Карреры в ближайшее время сможет гарантировать себе золотые медали РФПЛ.

– Момент на первой минуте задал тон игре ЦСКА, что ждать сегодня нечего?

– В первые 25 минут ЦСКА мог забить трижды. И пропущенный гол заставил их играть с позиции силы, ведь армейцам необходимо попадать в Лигу чемпионов, а поражение может их лишить этого турнира. «Спартаку» же оставалось потерпеть и показывать свой футбол.

– Теперь вы можете сказать, что «Спартак» – чемпион?

– Пока официально еще не стал. Но, скорее всего, уже с «Томью» красно-белые наденут золотые медали. Дай бог, конкуренты помогут, потеря очки.

На данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на десять очков за четыре тура до конца сезона.