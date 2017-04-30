Гаджиев: «Удаление не деморализовало «Амкар». В эпизоде с голом «Ростова» была индивидуальная ошибка»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог встрече 25-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве. Играли нормально, но судья передозировал поддержку «Ростову». Хозяевам помогают, но не в такой мере. Красная не деморализовала команду, просто в эпизоде с пропущенным мячом была индивидуальная ошибка, без которой Бухаров бы оказался в глубоком офсайде.

Замены? Не было точечных указаний выходившим на поле игрокам. Надо играть в футбол, это главное указание. Мы смотрелись хорошо, не было заметно, что у «Ростова» на одного игрока больше. Задача на концовку сезона? Играть, развиваться, прогрессировать, играть еще лучше. Других задач нет», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Пермский клуб занимает девятое место в турнирной таблице.