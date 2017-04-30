«Манчестер Юнайтед» может заплатить за Матюиди и Бернарду Силву 80 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приобретении двух игроков из Лиги 1. По информации источника, речь идет о хавбеке «ПСЖ» Блейзе Матюиди и полузащитнике «Монако» Бернарду Силве.

Сообщается, что во время летнего трансферного окна главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью получит внушительную сумму на приобретения и готов заплатить за покупку двух футболистов 80 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Силва провел за «Монако» в Лиге 1 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. В активе Матюиди – 30 игр, четыре забитых мяча и три голевых паса.