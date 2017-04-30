Гунько: «Тосно» по праву выходит в Премьер-лигу»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре 34-го тура ФНЛ против «Тосно» (1:1). По мнению специалиста тосненцы заслуженно близки к выходу в РФПЛ.

– Мы очень хотели победить. И все было довольно неплохо, под нашим контролем. Однако допустили одну ошибку в начале атаки, получили гол в свои ворота. Конечно же, повлияло удаление. Но, даже проигрывая и играя вдесятером, ребята вытащили игру. Так что они молодцы. Мы знали, что без проявления характера, воли нам было бы тяжело даже в полном составе. «Тосно» – практически команда премьер-лиги. Такие игры очень ценны для молодых футболистов.

– Насколько повлияло на вашу команду то, что сегодня молодежный состав «Спартака» играл дерби с ЦСКА?

– У нас есть достаточно строгая иерархия, поэтому это на них повлияло, что мы играли в один день. Скажем, если бы молодежка играла завтра, те наши футболисты, которые сегодня не вышли на поле, получили бы игровую практику там.

– На ваш взгляд, достоин «Тосно» выхода в РФПЛ? И чего может достичь команда в элите?

– «Тосно» по праву занимает второе место и выходит в Премьер-лигу. Что касается перспектив, то любая команда при повышении требует усиления. Уверен, в «Тосно» это понимают. И от того, как изменится состав, будет зависеть выступление «Тосно» в РФПЛ.

«Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ занимает четвертую строчку.