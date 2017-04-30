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  • В «Тосно» считают, что в РФПЛ у Милевского шансов заиграть будет больше, чем в ФНЛ

В «Тосно» считают, что в РФПЛ у Милевского шансов заиграть будет больше, чем в ФНЛ

30 апреля 2017, 00:27
4

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выразил мнение, что в российской Премьер-лиге нападающий команды Артем Милевский сможет получать больше игрового времени. В нынешнем розыгрыше ФНЛ 32-летний украинец провел 12 матчей, в которых не забил ни одного гола.

«Милевский пришел к нам в состоянии, которое оставляло желать лучшего. Однако он трудился, много работал, доказывал на сборах. Шансов выйти на поле у него было не так много в связи с лимитом на легионеров, который в ФНЛ позволяет выпустить только трех иностранцев. В Премьер-лиге лимит мягче, поэтому у него будет больше шансов сыграть.

Вопросов к нему нет никаких, замечен в чем-то он нигде не был. Он должным образом относился к своей работе», – заявил Матюшенко.

Напомним, что «Тосно» в случае победы или ничейного результата в следующем матче с «Нефтехимиком» впервые в истории выйдет в РФПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тосно Милевский Артем
Комментарии (4)
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serglider
1493503202
О, в следующем сезоне возможно будет питерское дерби!?
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Михаил Шевченко
1493503699
Мдааа
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1493506733
ну а чё голишко даже не забил
Ответить
виктоша
1493527041
Скоро и питерское Динамо из ПФЛ подтянется.
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