В «Тосно» считают, что в РФПЛ у Милевского шансов заиграть будет больше, чем в ФНЛ

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выразил мнение, что в российской Премьер-лиге нападающий команды Артем Милевский сможет получать больше игрового времени. В нынешнем розыгрыше ФНЛ 32-летний украинец провел 12 матчей, в которых не забил ни одного гола.

«Милевский пришел к нам в состоянии, которое оставляло желать лучшего. Однако он трудился, много работал, доказывал на сборах. Шансов выйти на поле у него было не так много в связи с лимитом на легионеров, который в ФНЛ позволяет выпустить только трех иностранцев. В Премьер-лиге лимит мягче, поэтому у него будет больше шансов сыграть.

Вопросов к нему нет никаких, замечен в чем-то он нигде не был. Он должным образом относился к своей работе», – заявил Матюшенко.

Напомним, что «Тосно» в случае победы или ничейного результата в следующем матче с «Нефтехимиком» впервые в истории выйдет в РФПЛ.