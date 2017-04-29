Мойес о вылете «Сандерленда»: «Не знаю, что должен говорить тренер в таких случаях»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес после матча 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1) подвел итоги игры, а также прокомментировал вылет команды из Премьер-лиги.

«Этот матч отражал наш сезон: мы играли неплохо, но отрезками, имея 4-5 моментов. Мы очень расстроены и сочувствуем болельщикам. Но это наша коллективная ответственность – сверху донизу. Нужно прийти в себя и понять, что делать дальше. Не знаю, что должен говорить тренер. Я сказал парням, что они сражались за цвета клуба. Их трудно винить.Мы разочарованы от своей игры в этом сезоне. Но мы постараемся все исправить», – сказал специалист.

«Сандерленд» вылетел из АПЛ в четвертый раз, что является рекордом чемпионата Англии.