Ловчев: «Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет в дерби против ЦСКА. А решит все, как обычно, Глушаков»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев перед матчем 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» выразил мнение, что красно-белые не проиграют в данной встрече. По словам специалиста, решающий вклад в результат игры внесет полузащитник гостей Денис Глушаков.

«Как бы ни завершился матч с ЦСКА, «Спартак» все равно станет чемпионом. Календарь на финише у него благоприятный – свои очки с «Томью» и «Арсеналом» он все равно возьмет. Да, у команды были провалы по ходу сезона, как, например, разгромы в Самаре или Ростове-на-Дону, но всякий раз «Спартак» находил в себе силы восстанавливаться. Сейчас вот победили «Урал» – крепкую, сильную команду, пусть она и играла без нескольких ведущих футболистов.

Понятно, что игроки сейчас, конечно, нервничают – «Спартак» 16 лет не становился чемпионом. Все это видно по тому, как они даже принимают мяч, и как он иногда отскакивает от футболистов в сторону. Это все мандраж. Но через это нужно пройти.

Я в последнее время много говорил, что ЦСКА – хорошая, дисциплинированная, выстроенная команда, но у которой нет атаки. Что ни больше работают, а не получают удовольствие на поле. Так вот, в матче с «Локомотивом» я первый раз увидел, за что в ЦСКА взяли Витиньо. Парень много чего умеет. Но это только одна игра. Нужно еще.

Как сложится матч? Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет. Возможно, вначале встреча будет закрытой, немного скучноватой. Но «Спартаку» это только на руку – это же ЦСКА, а не им нужно обязательно побеждать. В любом случае, зрителей ждет яркий матч, а решит все, как обычно, Глушаков. Есть такое предчувствие», – сказал Ловчев.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 30 апреля на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»