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  • Ловчев: «Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет в дерби против ЦСКА. А решит все, как обычно, Глушаков»

Ловчев: «Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет в дерби против ЦСКА. А решит все, как обычно, Глушаков»

29 апреля 2017, 19:32
21

Футбольный эксперт Евгений Ловчев перед матчем 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» выразил мнение, что красно-белые не проиграют в данной встрече. По словам специалиста, решающий вклад в результат игры внесет полузащитник гостей Денис Глушаков.

«Как бы ни завершился матч с ЦСКА, «Спартак» все равно станет чемпионом. Календарь на финише у него благоприятный – свои очки с «Томью» и «Арсеналом» он все равно возьмет. Да, у команды были провалы по ходу сезона, как, например, разгромы в Самаре или Ростове-на-Дону, но всякий раз «Спартак» находил в себе силы восстанавливаться. Сейчас вот победили «Урал» – крепкую, сильную команду, пусть она и играла без нескольких ведущих футболистов.

Понятно, что игроки сейчас, конечно, нервничают – «Спартак» 16 лет не становился чемпионом. Все это видно по тому, как они даже принимают мяч, и как он иногда отскакивает от футболистов в сторону. Это все мандраж. Но через это нужно пройти.

Я в последнее время много говорил, что ЦСКА – хорошая, дисциплинированная, выстроенная команда, но у которой нет атаки. Что ни больше работают, а не получают удовольствие на поле. Так вот, в матче с «Локомотивом» я первый раз увидел, за что в ЦСКА взяли Витиньо. Парень много чего умеет. Но это только одна игра. Нужно еще.

Как сложится матч? Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет. Возможно, вначале встреча будет закрытой, немного скучноватой. Но «Спартаку» это только на руку – это же ЦСКА, а не им нужно обязательно побеждать. В любом случае, зрителей ждет яркий матч, а решит все, как обычно, Глушаков. Есть такое предчувствие», – сказал Ловчев.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 30 апреля на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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ЮНик
1493484119
Кто помнит когда Ловчев давал верный прогноз?...
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APchelov
1493484604
На Ловчева тоже можно ставить. Угадает или нет )))
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deinego77@yandex.ru
1493485632
Спартак по любому чемпионом будет даже если проиграет в дерби.Спартак мне не очень симпатичен но уже порядком надоело цска зенит цска зенит . Надо разбавлять чемпионство !!!
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VVM1964
1493486021
ЕГО СЛОВА ДА " БОГУ В УШИ "
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pato08
1493487250
Чемпионство мы уже не упустим! Победа в дерби сделает это чемпионство, не только досрочным, но и фантастическим! Вперееед, Спартак!
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Диктор
1493487528
И у меня впечатление что завтра Спартак не проиграет.
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Kollljan
1493488130
А решит всё, как обычно, не Глушаков, а судья.
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solyh-1962
1493489347
По составу Спартак не на много, но сильнее. Если команда сможет психологически правильно настроиться на игру, не привезет себе гол, то должны выигрывать как в первом круге. Тогда посмотрим как завтра Гончаренко прыгать будет!!!
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giluxa1963
1493492486
у спартака только один шанс на победу -Безбородов
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Serjoga
1493496335
Спартачи! Хочу найти ублюдка OYABUN, который неадекват и просто минусует без объяснений! Если ты не согласен с чем-то-ответь, а в тихоря ставить минусы-это западло! Хотя со спартаковскими болелами на эту тему говорить бес толку. Нормальные люди рассуждают нормально, а "дебилы"-есть дебилы!
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