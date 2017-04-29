«Зенит» и «Спартак» зимой планировали приобрести бывшего защитника «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Себастьян Коатес, ныне выступающий за «Спортинг», во время зимнего трансферного окна мог перейти в «Спартак» или «Зенит». Как сообщает источник, российские клубы планировали усилиться 26-летним уругвайцем, однако отказались платить 12 миллионов евро бывшей команде игрока – «Сандерленду».

В нынешнем сезоне Коатес провел за «Спортинг» в португальской Примейре 29 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

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