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  • Стрепетов считает, что если ЦСКА победит, у «Спартака» возникнут психологические проблемы

Стрепетов считает, что если ЦСКА победит, у «Спартака» возникнут психологические проблемы

29 апреля 2017, 17:28
3

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Встреча состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Многие называют ЦСКА фаворитом этой встречи, но я с таким мнением не согласен. «Спартак» лидирует по праву и будет готов к матчу с армейцами по всем компонентам. Каррера знает, как построить игру против сильных команд. Жду очень интересной игры, потому что и ЦСКА в последних матчах демонстрирует яркий футбол.

– Если «Спартак» проиграет, в чемпионской гонке появится интрига?

– Если ЦСКА выиграет, у «Спартака» могут возникнуть психологические проблемы. Болельщикам «Спартака» это возможное поражение тоже подпортит нервы.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Mahone
1493479060
Не говорите глупостей,такого даже в принципе не может случится,так что-се-ля -ви!!!!!!!
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shinnik
1493480793
Может и Хромченков чего-нибудь произнесёт?
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