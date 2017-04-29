Бушманов: «Я освоился на посту старшего тренера молодежной сборной России»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мыслями о своей работе, а также рассказал о важности игровой практики футболистов национальной команды в клубах РФПЛ.

«Я, в принципе, освоился. Важно, чтобы наши ребята получали практику. Желательно в премьер-лиге. И такая практика есть, начиная с весны. Большая группа ребят более-менее стабильно выступает в премьер-лиге. Есть группа, которая на ведущих позициях в клубах ФНЛ. Важно, чтобы ребята закреплялись в своих командах, выходили на ведущие позиции, тогда они и в сборной будут показывать результат», – сказал специалист.

Бушманов возглавляет российскую «молодежку» с января 2017 года.