«Интер» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Линделофа

«Интер» готов бросить вызов «Манчестер Юнайтед» в борьбе за защитника «Бенфики» Виктора Линделофа. Не так давно 22-летний игрок продлил контракт с лиссабонским клубом до июня 2021 года, его нынешняя сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

Сообщается, что главной целью «нерадзурри» является защитник «Лацио» Стефан де Врей, при этом швед будет идеальной альтернативой голландцу, несмотря на свою большую стоимость.

В текущем сезоне Линделоф провел 43 матча, отметившись одним забитым мячом.