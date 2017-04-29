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Титов не понимает разговоры Луческу о судьях

29 апреля 2017, 11:42
10

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов считает, что главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу стоит меньше жаловаться на судей. По его словам, «Спартак» не обращает внимания на неназначенные пенальти, но это не мешает команде идти на первом месте.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Разделяете лозунг «В Питере ныть»?

– Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.

– Понимаете, почему «Спартак» пробил один пенальти в сезоне, а «Зенит» существенно больше? Неужели «Спартак» меньше атакует?

– «Спартак» должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей... Ну получается, «Спартак» и без помощи арбитров идет на первом месте – вот и ответ на ваш вопрос.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Dimonadze
1493455529
Румынский если выучит, будет понимать)))
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Диктор
1493457878
Хорошо про Спартак сказал.
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Пабло6
1493461870
титов молоток
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NEON-SM
1493462752
Спартак не жалуется это верно подмечено, а Луческу тоже не будет больше, теперь всё проплачено, абонемент судей до конца сезона
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сасас
1493463769
Луческу уже никто не понимает. Пора деду на пенсию
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Freux
1493465730
Луческу и в Шахтере плакался
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neofizer
1493468250
ну не земляки же..
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erma
1493480793
Титов не понимает, потому что дед говорит по румынски.
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