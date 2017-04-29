Титов не понимает разговоры Луческу о судьях

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов считает, что главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу стоит меньше жаловаться на судей. По его словам, «Спартак» не обращает внимания на неназначенные пенальти, но это не мешает команде идти на первом месте.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Разделяете лозунг «В Питере ныть»?

– Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.

– Понимаете, почему «Спартак» пробил один пенальти в сезоне, а «Зенит» существенно больше? Неужели «Спартак» меньше атакует?

– «Спартак» должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей... Ну получается, «Спартак» и без помощи арбитров идет на первом месте – вот и ответ на ваш вопрос.

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