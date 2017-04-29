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  • Титов назвал Безбородова одним из лучших российских рефери

Титов назвал Безбородова одним из лучших российских рефери

29 апреля 2017, 07:54
7

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов не считает ошибочным назначение Владислава Безбородова на московское дерби. По его словам, это один из лучших российских арбитров на данный момент. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Главным арбитром дерби назначен Владислав Безбородов. Ваше мнение об этом решении и в целом о судействе в текущем сезоне?

– Завершив карьеру футболиста, стал немного иначе смотреть на судей. Вот Рома Павлюченко получил красную карточку – это же просто эмоции, потом он извинился. Смотрю чемпионаты других стран, там то же самое. Возьмите класико «Реал» – «Барселона»: на третьей минуте сбивают Роналду, это пенальти, но судья не свистит. И никто особо не говорит, играют дальше. У нас же ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит. Все – и футболисты, и эксперты говорят только о Еськове. Еськов то, Еськов се… Да он нормально отсудил! Единственное, ему на будущее надо психологически подковаться, чтобы от доброжелателей заработать бронежилет.

– Против Павлюченко он не убегал, стоял мужиком.

– Да, бывают ведь и другие случаи. Помните, Сухина как-то в Питере от болельщика «Зенита» убегал? Я там пытался его догнать, но Сухина молодец – бегает быстро! Судьи – это отдельная каста. А Безбородов один из лучших наших рефери, и то, где он живет, в Питере или другом городе, не должно волновать. Это очень качественный арбитр, никаких вопросов нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Павлюченко Роман Титов Егор Безбородов Владислав
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NEON-SM
1493443178
Егорка ты просто не играешь и отстал от жизни. Судьи делают что хотят и в этом году всё в сторону зенита, само собой неприятно на это смотреть
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Popularov
1493443230
Титов??? Напомнить вам, как судил и ЧУДИЛ Безбородов и криминальная федуновская компания проворачивала судейские АФЁРЫ??? 17 августа 2014 года. Забыли??? Так я напомню!!! Химки. ЦСКА – "Спартак" – 0:1. Главный арбитр Владислав БЕЗБОРОДОВ и один из дополнительных помощников Тимур АРСЛАНБЕКОВ выводят команды на матч, судьбу которого решил ошибочно назначенный пенальти в ворота. Догадайтесь с первого раза, какой команды! Правильно! ЦСКА! Вот как судил и ЧУДИЛ Безбородов, а в других матчах??? Вот вам Безбородов и его СКАНДАЛЬНОЕ судейство в пользу Спартака!!! Точно такую же скандальную судейскую АФЁРУ федуновские и газпромовские хотят провернуть 30 апреля 2017 года и засудить ЦСКА! От судейства Безбородова ждём ТОЛЬКО судейских ошибок в пользу Спартака и Газпрома! Сколько судейских скандалов в этом сезоне произошли именно из-за этого. Когда выдумывались пенальти, закрывались глаза на офсайды, показывались красные карточки, сажали команды на свисток в угоду федуновским и газпромовским! В этой игре честного судейства НЕ БУДЕТ! Нас ждут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские скандалы! Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах, мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский беспредел в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Они у нас есть! Почему не ставят Кавазашвили, Газзаева, Слуцкого, Хусаинова???? Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова, Томи и других клубов на справедливое и честное судейство. Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей! Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей и судейских СКАНДАЛОВ! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 16 очков, то есть это только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Судей, допустивших грубые ошибки в судействе, надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства, а не выгораживать их, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС! Именно БЕЗНАКАЗАННОСТЬ скандальных судей порождает судейский произвол в нашем футболе! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!! Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
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Клим Чугункин.
1493443294
Апять колхозник Егорка побирается по интервьюерам.Шёл бы лудши быкам хвосты крутить.
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Nerlinger
1493449046
Главно чтобы свиным не стал!!!
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лёха72
1493451483
посмотрим.как отсудит дерби
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Михас007
1493458617
Я тоже так думаю
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