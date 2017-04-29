Титов назвал Безбородова одним из лучших российских рефери

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов не считает ошибочным назначение Владислава Безбородова на московское дерби. По его словам, это один из лучших российских арбитров на данный момент. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Главным арбитром дерби назначен Владислав Безбородов. Ваше мнение об этом решении и в целом о судействе в текущем сезоне?

– Завершив карьеру футболиста, стал немного иначе смотреть на судей. Вот Рома Павлюченко получил красную карточку – это же просто эмоции, потом он извинился. Смотрю чемпионаты других стран, там то же самое. Возьмите класико «Реал» – «Барселона»: на третьей минуте сбивают Роналду, это пенальти, но судья не свистит. И никто особо не говорит, играют дальше. У нас же ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит. Все – и футболисты, и эксперты говорят только о Еськове. Еськов то, Еськов се… Да он нормально отсудил! Единственное, ему на будущее надо психологически подковаться, чтобы от доброжелателей заработать бронежилет.

– Против Павлюченко он не убегал, стоял мужиком.

– Да, бывают ведь и другие случаи. Помните, Сухина как-то в Питере от болельщика «Зенита» убегал? Я там пытался его догнать, но Сухина молодец – бегает быстро! Судьи – это отдельная каста. А Безбородов один из лучших наших рефери, и то, где он живет, в Питере или другом городе, не должно волновать. Это очень качественный арбитр, никаких вопросов нет.