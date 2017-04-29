Шемберас: «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы»

Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в текущем розыгрыше чемпионата России. По его словам, у нынешнего состава красно-белых есть дух победителя. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у «Спартака» есть дух победителя.

– И вам не завидно?

– Нет, о чем вы говорите? Приятно, что «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и «Зенитом». Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола.