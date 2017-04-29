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Шемберас: «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы»

29 апреля 2017, 06:18
13

Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в текущем розыгрыше чемпионата России. По его словам, у нынешнего состава красно-белых есть дух победителя. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у «Спартака» есть дух победителя.

– И вам не завидно?

– Нет, о чем вы говорите? Приятно, что «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и «Зенитом». Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шемберас Дейвидас
Комментарии (13)
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Д Альбертини
1493440633
Спасибо за добрые слова, Дейвидас. Не стал троллить, Как многие)
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NEON-SM
1493443289
Спартак в этом розыгрыше вообще не узнать, однако стоит отметить большую конкуренцию за первую пятёрку не только из топовых команд
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Popularov
1493443359
Спартак ВПАЛ в судейскую скандальную КОМУ!!! Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ! Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место. Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака. Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей! Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей и судейских СКАНДАЛОВ! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Судей, допустивших грубые ошибки в судействе, надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства, а не выгораживать их, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС! Именно БЕЗНАКАЗАННОСТЬ скандальных судей порождает судейский произвол в нашем футболе! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!! Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
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за ЦСКА с 1980г
1493444936
согласен с Шемберасом. Но давайте вспомним с чего всё началось. Пока ЦСКА и Зенит играли в ЛЧ и ЧР(теряя очки и там и там),Спартак зарабатывал очки только в ЧР..И вот теперь нам этих самых очков ой как не хватает..
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Xiko
1493458202
Спартак просто нашел свою игру и появилась мотивация. Они молодцы)
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Mahone
1493479365
Дух победителя появился,ведь явного лидера нет,просто мы видим КОМАНДУ,с одной целью-ПОБЕДА!!!!!!!!! Спасибо Аленичеву и Каррере,Титову
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Mahone
1493479445
А вот фирменной стеночки пока нет,той Черенкова,Хиди,Шавло,Гаврилова ,Мостового,КАрпина-нет,это были игрочище!!!!!!!!
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