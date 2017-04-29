Противники Венгера вывели надпись «Wenger out» на стенах «Хайбери»

Издание Standart сообщает о акции болельщиков «Арсенала» в поддержку увольнения главного тренера Арсена Венгера. Активисты с помощью прожектора вывели надпись «Wenger out» («Венгер – вон») на стены Хайбери, бывшего стадиона лондонского клуба.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что во время манчестерского дерби пролетел вертолет с баннером с надписью «Wenger in».

Столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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