Во время манчестерского дерби над «Этихадом» пролетел вертолет с баннером в поддержку Венгера

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в нулевую ничью в рамках перенесенной игры 26-го тура английской Премьер-лиги.

Во время первого тайма над «Этихад Стэдиум» пролетел вертолет с прикрепленным баннером с надписью «wengerin.com». Растяжка стилизована под рекламу несуществующего интернет-сайта. Фраза является аллюзией на слоган «Wenger out» («Венгер – вон»), призывающий главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть должность. «Wenger in» значит обратное.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.