Серия А. Фройлер за минуту до конца основного времени принес «Аталанте» ничью в матче с «Ювентусом»

«Ювентус» не удержал выездную победу над «Аталантой» в игре 34-го тура Серии А. На 89-й минуте команда Массимилиано Аллегри пропустила полузащитника Ремо Фройлера, сделавшего счет 2:2. Ранее отличились Дани Алвес и Андреа Конти, а защитник хозяев Андреа Спинаццола отправил мяч в свои ворота.

Туринский клуб продолжает лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Аталанта» набрала 64 очка и сравнялась по баллам с «Лацио», занимающим четвертую строчку.

Италия. Серия А. 34-й тур

Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конти, 45; 1:1 – Спинаццола (в свои ворота), 50; 1:2 – Алвес, 83; 2:2 – Фройлер, 89.

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