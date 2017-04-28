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  • Благо – о пенальти в матче против «Зенита»: «Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Это не пенальти»

Благо – о пенальти в матче против «Зенита»: «Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Это не пенальти»

28 апреля 2017, 22:18
17

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал эпизод с назначением в пенальти в ворота своей команды в матче против «Зенита» (0:1) 25-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что это вообще не пенальти. Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Конечно же, это не пенальти. Про судейство говорить не хочу. Просто арбитр так увидел и поставил. В нашу пользу бы такой пенальти он не поставил точно. Самое главное, что мы очень хорошо играли. У нас было очень много моментов в матче с «Зенитом», – считает 35-летний болгарин.

Георгиев перешел в «Оренбург» в августе 2016 года из «Рубина». В нынешнем сезоне хавбек забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 18-ти играх всех турниров. Команда Роберта Евдокимова занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Жирков Юрий Благо
Комментарии (17)
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Сармат Ростов
1493407707
Да все это видели! Даже те, кто говорит, что "всё было по правилам" ...
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Chesn0k
1493408478
формальный пендаль. жирков подставился, а судейка свистнул.
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pato08
1493410381
Перед матчем жиркову так и сказали:«найди чужую ногу и упади, а мы свистнем»
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сасас
1493410906
Как же мне противно, когда такие ЧМОшники как жирков играют в родном клубе, и не он один, таких 80 % в команде.Надо быть мужиками- добиваться результата игрой, а не как последние сучки- ударяться об ногу противника , ныть и выпрашивать пенальти. P.s- а после высказывания о болельщиках всё стало ясно кто он такой
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polt
1493412278
Повторюсь. Последнее время результат игры делают судьи, а не футболисты с тренером.
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alex ni
1493413509
Это смешно, я убирал ногу))) можно в таком стиле сказать я убирал руку,но мяч в нее попал и это все равно пенальти!!!! но перед этим выставил бедро,на которое жирков и налетел!!! то что Жирков красавчик-на опыте все грамотно сделал-вопросов нет!!!! кто говорить, что пенальти не было-детский сад разводят,лишь бы сказать,что судьи подсуживают!!!! 10 из 10 в таких моментах скажу,что был фол, а фол в штрафной-это пенальти, кто-бы не фолил, пусть даже команда за которую я болею. Пенальти четкий и по делу.
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Popularov
1493443460
Вот вам ещё один пример из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца БЕЗ СОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!!! Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать! Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом! Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ! Какой там пенальти??? Будогосский??? Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова и других клубов на справедливое и честное судейство. Если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ГРУБЕЙШИХ ошибок арбитра Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова, Карасёва, Вилкова и других арбитров, можно было бы избежать! Вот вам свежий пример судейского ПРОИЗВОЛА имени Будогосского. - На повторе ОТЛИЧНО ВИДНО, что Благо Георгиев выставляет ногу и играет в мяч, без нарушения правил, когда Жирков находился при этом, на расстоянии метра от него! У Жиркова левая нога опорная, а коленом правой он бьёт в выставленную ногу и корпус Благо после чего ныряет на Георгиева и СИМУЛИРУЕТ нарушение. Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной! Но вы не переживайте! Арбитра Вилкова отмажут и оправдают, как отмазали и оправдали всех скандальных арбитров - Еськова, Егорова, Мешкова, Безбородова, Сельдякова, Иванова, Карасёва, Николаева, которые скандально судили в этом сезоне! Вилков не первый и не последний! Судейская шаражка Будогосского оправдает этот судейский скандал в очередной, уже СОТЫЙ раз в этом сезоне! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ошибок арбитров Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова, Николаева, Карасёва и других арбитров, можно было бы избежать! Только внедрение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую МАХРОВУЮ КОРРУПЦИЮ в нашем футболе.
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MURAD F. A.
1493449045
цирк, а не судейство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бульба
1493462682
Они досимулируются,Краснодар их обойдёт
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виктоша
1493464265
Где много денег, там дурно пахнет. Даже Жирков не устоял. Запнулся о болгарскую ногу.
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