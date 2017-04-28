Благо – о пенальти в матче против «Зенита»: «Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Это не пенальти»

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал эпизод с назначением в пенальти в ворота своей команды в матче против «Зенита» (0:1) 25-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что это вообще не пенальти. Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Конечно же, это не пенальти. Про судейство говорить не хочу. Просто арбитр так увидел и поставил. В нашу пользу бы такой пенальти он не поставил точно. Самое главное, что мы очень хорошо играли. У нас было очень много моментов в матче с «Зенитом», – считает 35-летний болгарин.

Георгиев перешел в «Оренбург» в августе 2016 года из «Рубина». В нынешнем сезоне хавбек забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 18-ти играх всех турниров. Команда Роберта Евдокимова занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.