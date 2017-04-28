Полузащитник «Палмейраса» Мело ударил соперника в челюсть после матча Кубка Либертадорес

Матч четвертого тура группового этапа Кубка Либертадорес «Пеньяроль» – «Палмейрас» завершился со счетом 2:3. Во втором тайме гостевая команда отыграла три гола.

По завершении встречи началась драка. Предположительно, причиной послужило расистское высказывание игрока одной из команд. В ходе потасовки полузащитник бразильской команды 33-летний Фелипе Мело ударил соперника кулаком в челюсть (0:23 на видео).

Бразилец перешел в «Палмейрас» из «Интера». Прежде футболист выступал за «Ювентус», «Фиорентину» и «Галатасарай».