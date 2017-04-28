Масалитин удивлен назначением Безбородова на московское дерби

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин затронул тему судейства перед предстоящим московским дерби. Он признался, что удивлен назначением на этот матч арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Каррера воочию видел, как ЦСКА разгромил «Локомотив». Не изберет ли он теперь сверхосторожную тактику?

– «Спартак» не будет играть от обороны. Красно-белые могут в начале встречи сыграть немного строго, но в целом будут искать счастья в атаке.

Единственное – не хочется, чтобы судьи все испортили. А то в последнее время смотришь игры одной команды. Там ей все помогают и помогают. Если в «Зените» хотят, пусть проводят свое внутреннее первенство. Зачем все это тащить в чемпионат России? К тому же в преддверии домашнего чемпионата мира.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и «Спартак» судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. А мы идем своим путем…