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Масалитин удивлен назначением Безбородова на московское дерби

28 апреля 2017, 08:30
15

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин затронул тему судейства перед предстоящим московским дерби. Он признался, что удивлен назначением на этот матч арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Каррера воочию видел, как ЦСКА разгромил «Локомотив». Не изберет ли он теперь сверхосторожную тактику?

– «Спартак» не будет играть от обороны. Красно-белые могут в начале встречи сыграть немного строго, но в целом будут искать счастья в атаке.

Единственное – не хочется, чтобы судьи все испортили. А то в последнее время смотришь игры одной команды. Там ей все помогают и помогают. Если в «Зените» хотят, пусть проводят свое внутреннее первенство. Зачем все это тащить в чемпионат России? К тому же в преддверии домашнего чемпионата мира.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и «Спартак» судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. А мы идем своим путем…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Масалитин Валерий Безбородов Владислав
Комментарии (15)
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Garrincha58
1493359205
У нас в футболе не сам футбол, тактику или игру игроков обсуждают, а только судейство. Еще матч не начался, а все уже только это обсуждают и опять Зенит виноват будет.Проиграет Спартак виноват Зенит, проиграет ЦСКА и те скажут он тянет Зенит на второе место будет ничья и опять в пользу питерцев. Так куда податься бедному крестьянину,так играйте свой чемпионат московии и судите сами себя
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slavа0508
1493360541
Тоже не понимаю зачем судья из Питера,,,,лицо будет явно заинтересованное а с учётом как Зенит умеет стимилировать судей то вообще нонсенс это назначение
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APchelov
1493365160
Зениту в этом году нечего делать в лч. Так что, Москва, не парься по поводу того, кто будет судить дерби всея Руси )))
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aurora5858
1493367409
даст 3 пенальти
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Oblommoff
1493368419
В матче ЦСКА - Спартак будет зафиксирована убедительная победа Зенита)
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Сержтир
1493369798
Это проверка на вшивость если он её пройдёт честь и хвала ему если нет то попадёт в обоёму холуёв
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drago922
1493371243
какого хуя ?, он же за Зенит топит , он всю игру пересрёт , почему не Карасёва назначили ,бред галимый!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ничья будет наверное теперь
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cska-62
1493375229
"Единственное – не хочется, чтобы судьи все испортили. А то в последнее время смотришь игры одной команды. Там ей все помогают и помогают. Если в «Зените» хотят, пусть проводят свое внутреннее первенство. Зачем все это тащить в чемпионат России? К тому же в преддверии домашнего чемпионата мира". Валерий! Судьи "Зениту" стали нагло рисовать очки с начала первенства! И я об этом неоднократно писал! Как и о том, что многие болельщики плюнули на наш внутренний чемпионат и переключились на европейские. Нет никакого "Зенита" сегодня в турнирной таблице, ибо ему судьями нагло "нарисовано" больше десяти очков. И место ему в ФНЛ или ПФЛ, а продажным судьям и проходимцам от клуба - на тюремных нарах!
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vgarakh
1493379991
Я думаю в этой игре победит с явным преимуществом Зенит.
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