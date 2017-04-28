Гол Вандерсона «Амкару» вывел его на первое место в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон отметился голом в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром» (2:0). Он стал 50-м для футболиста в официальных матчах за «быков». Этот показатель вывел бразильца на первое место в истории «Краснодара». Стоит отметить, что по системе «гол+пас» Вандерсон набрал 68 очков, расположившись на второй строчке после полузащитника Жоаозиньо, на счету которого 92 очка.

31-летний Вандерсон перебрался в краснодарский клуб в 2013 году из шведского ГАИС, сумма трансфера составила 1 миллион евро. В текущем сезоне он выходил на поле в 16 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.