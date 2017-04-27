Мутко: «Если у правительства Франции есть деньги на расследование выбора хозяев ЧМ-2018, то пусть это делают»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расследование прокуратуры Франции касаемо выбора страны, принимающей ЧМ-2018.

«Это не первое такое расследование. Они занимаются этим уже 10 лет. Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться. Мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться.

Две прокуратуры – американская и швейцарская – уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают. Я лично это не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души», – сказал Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.