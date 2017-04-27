Цветков: «Думаю, ЦСКА опередит «Зенит»

Российский биатлонист, болельщик ЦСКА Максим Цветков выразил мнение, что армейцам удастся завоевать второе место по итогам нынешнего сезона.

«Я думаю, он опередит «Зенит», но очень разочарован, что «Спартак» оторвался от ЦСКА на такое количество очков. Мне кажется, сложно будет навязать им борьбу. Вообще, очень редко бываю на футболе и даже ни разу еще не был на новом домашнем стадионе ЦСКА», – заявил Цветков.

ЦСКА занимает второе место в таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.