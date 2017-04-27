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  • Федерация футбола Грузии отказалась от идеи привлечения Джикии в сборную

Федерация футбола Грузии отказалась от идеи привлечения Джикии в сборную

27 апреля 2017, 14:51
10

Вице-президент федерации футбола Грузии Александр Иашвили подчеркнул, что вопрос по привлечению в национальную команду защитника «Спартака» Георгия Джикии больше не стоит. По словам функционера, футболист просто не стал предпринимать определенных шагов для того, чтобы заиграть за сборную Грузии.

«Я общался с Джикией раз 20. Ему не составляло никакого труда за один день получить паспорт гражданина Грузии. Ему надо было прилететь сюда, но он мне позвонил и сказал, что не может прибыть.

Подчеркиваю, Джикия не ставил перед нами каких-либо условий. Просто вспомните как поступил Джано, он просто приехал и заиграл за сборную. Этот футболист на первое место поставил свою родину», – приводит слова Иашвили Worldpsport.ge.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (10)
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maior-60
1493294243
Значит хочет играть за Россию.
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oyabun
1493294483
Это не Грузия отказалась, а Джикия решил играть именно за сборную Россию. Пытаются выпятить себя больше чем они из себя представляют. А вот Джано как раз дурку и спорол когда то. Впрочем он и в Спартаке себя растерял в последнее время. Очень сильно сдал.
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STAFOR13
1493294574
он родился в России, в Москве, какая Грузия??? Ещё и намекнул про Джано, совсем разные ситуации, Джано родился в Грузии, поэтому и играет за неё, у него мать русского происхождения, но жила в Грузии, отец Грузин
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David_Fio
1493294895
Сначала создайте условия для работы людям, а потом дуйтесь, что бегут в Россию, Грецию, Италию или кто-куда!
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turist82
1493297272
Все дело в том что с грузинским паспортом он стал бы у нас легионером, и попал бы под лимит. А он хочет в клубе играть без проблем
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Диктор
1493297955
Вот и хорошо-оставьте его нам.
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MorDOR_13
1493298123
Какая Грузия он в Москве родился, а вот Джано в Грузии
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