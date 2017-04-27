Федерация футбола Грузии отказалась от идеи привлечения Джикии в сборную

Вице-президент федерации футбола Грузии Александр Иашвили подчеркнул, что вопрос по привлечению в национальную команду защитника «Спартака» Георгия Джикии больше не стоит. По словам функционера, футболист просто не стал предпринимать определенных шагов для того, чтобы заиграть за сборную Грузии.

«Я общался с Джикией раз 20. Ему не составляло никакого труда за один день получить паспорт гражданина Грузии. Ему надо было прилететь сюда, но он мне позвонил и сказал, что не может прибыть.

Подчеркиваю, Джикия не ставил перед нами каких-либо условий. Просто вспомните как поступил Джано, он просто приехал и заиграл за сборную. Этот футболист на первое место поставил свою родину», – приводит слова Иашвили Worldpsport.ge.