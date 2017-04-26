АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Лестером», «Мидлсбро» одолел «Сандерленд»

В матче 28-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле добился победы над «Лестером» – 1:0. Автором единственного гола стал защитник гостей Роберт Хут, поразивший собственные ворота.

Данный успех позволил лондонскому клубу набрать 60 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» – 15-й.

В другой встрече «Мидлсбро» благодаря голу Мартена де Руна обыграл «Сандерленд».

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Арсенал – Лестер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хут, 87 (в свои ворота).

Мидлсбро – Сандерленд – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – де Рун, 8.

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