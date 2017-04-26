Примера. «Барселона» семь раз забила в ворота «Осасуны»

В матче 34-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала разгромную победу над «Осасуной», семь раз поразив ворота соперника – 7:1.

Отметим, что дебютный гол в составе каталонского клуба с пенальти забил Хавьер Маскерано, которому для первого забитого мяча потребовалось 319 игр.

Таким образом, сине-гранатовые укрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий на втором месте и имеющий в запасе две игры «Реал» на три очка. «Осасуна» находится на последней позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

Барселона – Осасуна – 7:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Гомеш, 30; 2:1 – Торрес, 48; 3:1 – Гомеш, 56; 4:1 – Месси, 61; 5:1 – Алькасер, 64; 6:1 – Маскерано, 67 (с пенальти); 7:1 – Алькасер, 86.

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