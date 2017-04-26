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  • Евдокимов: «Зениту» дали такой пенальти, который не поставили бы в пользу «Оренбурга»

Евдокимов: «Зениту» дали такой пенальти, который не поставили бы в пользу «Оренбурга»

26 апреля 2017, 19:24
33

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1). По словам российского специалиста, в ворота оренбургской команды был поставлен спорный пенальти, который решил исход встречи.

Отметим, что одиннадцатиметровый удар реализовал Жулиано, принесший петербургскому клубу победу. Данный результат позволил сине-бело-голубым сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до восьми очков.

«Мы сыграли очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам, но поражение есть поражение. Мяч не шел в ворота. Не знаю, чего не хватило. Атаковали, создавали голевые моменты, потом перешли на навал, выигрывали верховые мячи.

Пенальти? У нас великолепные судьи. Знаю точно, что если бы наш футболист упал в штрафной площади соперника в таком эпизоде, то пенальти бы не было. А в наши ворота такой пенальти поставили», – сказал Евдокимов в эфире канала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Евдокимов Роберт
Комментарии (33)
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maior-60
1493223989
Бомжи иначе играть не могут!
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Mahone
1493224146
помогли судьи,очередной беспредел
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piligrim1986
1493224260
ой, да ладно. ранее я писал, что оренбург сольет аккуратно: 0-1/1-2 счет я угадал, вот только аккуратно не получилось: сначала соорудили пенальти, потом ради приличия пошли атаковать, но вовремя поняли, что лунев вечно спасать не сможет, ибо защита у зени тоже не блещет. поэтому, в перерыве убрали основного дефа (ну а вдруг-таки зене придется отыгрываться), а потом, чтоб наверняка - сняли основного напа. и все. классика. отработали премиальные сполна. ЗЫ. жду комментов от орлова в стиле "оренбург бился до конца, а зенит показал чемпионскую игру", ну и , само собой, минус от болел зенита)))
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Диктор
1493224463
Вся страна видела как Жирков начал прыгать заранее,так что вы сыграли хорошо.
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a-rakhmatov
1493224539
Опять бомжам судьи помогли....
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Cipolino
1493224677
Все уже привыкли к таким фортелям,поэтому и шпилят прод хвост Зынытиков всякие Обсеры и Аппоэли.
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nik55
1493224738
сколько уже лет им ставят левые пенальти?
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monser08
1493227313
Если Зеня в этом сезоне удержится на третьем месте (с такой игрой) это будет достижением.Всех гнать с команды.
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Обер-КанцлерЪ
1493229959
"Не знаю, чего не хватило." - а я знаю! Независимости! 1) Интересно, ЦСКА или Спартак предлагали премиальные фарм-клубу Зенита за отъём очков? 2) Зениту проще купить судью, чем забить фарм-клубу с игры! Болею за Зенит, но то что творится в последнее время с любимым клубом - просто треш!!!
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спартач 23рус
1493233697
нужны видео повторы хватит уже . это не судейство это клоунада .
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