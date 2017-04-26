Евдокимов: «Зениту» дали такой пенальти, который не поставили бы в пользу «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1). По словам российского специалиста, в ворота оренбургской команды был поставлен спорный пенальти, который решил исход встречи.

Отметим, что одиннадцатиметровый удар реализовал Жулиано, принесший петербургскому клубу победу. Данный результат позволил сине-бело-голубым сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до восьми очков.

«Мы сыграли очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам, но поражение есть поражение. Мяч не шел в ворота. Не знаю, чего не хватило. Атаковали, создавали голевые моменты, потом перешли на навал, выигрывали верховые мячи.

Пенальти? У нас великолепные судьи. Знаю точно, что если бы наш футболист упал в штрафной площади соперника в таком эпизоде, то пенальти бы не было. А в наши ворота такой пенальти поставили», – сказал Евдокимов в эфире канала «Наш футбол».