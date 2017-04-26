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Игонин: «Кержаков станет тренером? Точно не певцом?»

26 апреля 2017, 18:11
2

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков в следующем сезоне перейдет на тренерскую работу.

– Шнуров заявил, что Кержаков летом станет тренером. Стоит ему это делать?

– Тренером? Точно не певцом? Хотелось бы услышать эти слова от самого Александра, а не господина Шнурова. Кержакова знаю хорошо, если он что-то говорит, значит, действительно хочет. А это важно в тренерской работе. К сожалению, бывает так, что люди идут в тренеры из-за того, что не могут найти другого применения.

Кержаков – значимая фигура в «Зените» и найдет применение не только своим футбольным талантам после окончания карьеры.

– Летом были разговоры, что форвард может получить должность в административной структуре клуба.

– Не знаю. Многие бывшие футболисты «Зенита» работают в академии. Но тех, кто трудится в самой структуре сине-бело-голубых, не знаю. Если Кержаков будет первым, это будет круто. Значит, он заслужил этого больше остальных. В Санкт-Петербурге всех волнует судьба Александра, так что могут быть и другие заявления.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Кержаков Александр
Комментарии (2)
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rubinovyi2
1493220850
Не,пусть лучше певцом будет,чем тренером.))
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cska-62
1493235894
Поиграл бы лучше там, где будут ставить в состав! А таких сегодня в РФПЛ минимум треть!!!
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