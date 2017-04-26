Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рискует пропустить все оставшиеся матчи Примеры. Королевская испанская футбольная федерация может дисквалифицировать аргентинского специалиста за его поведение после игры 34-го тура чемпионата с «Вильярреалом» (0:1).

По окончании поединка Симеоне упрекнул помощника судьи за количество добавленного времени и положил руки ему на плечи.

Стоит отметить, что в регламента чемпионата Испании есть статья, согласно которой никто не имеет права трогать должностное лицо матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от четырех до 12 игр турнира.

Также Симеоне могут дисквалифицировать на 2-3 матча за критику в адрес судейской бригады.