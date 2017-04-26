Юран считает, что «Спартаку» стоит продавать Промеса лишь за 30-40 миллионов

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что красно-белым не стоит расставаться с полузащитником Квинси Промесом, если команда желает в следующем розыгрыше Лиги чемпионов побороться за выход из группы. Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» хочет оставить голландца еще на один сезон.

«Нужен ли Промес «Спартаку» для Лиги чемпионов, зависит от того, какие задачи клуб будет ставить перед командой на еврокубке. Если они планируют просто поучаствовать в групповой стадии турнира, то Квинси можно продать и заработать на трансфере неплохие деньги. А если «Спартак» хочет бороться за выход в плей-офф, голландца надо непременно сохранить. Все-таки футболист сборной Голландии и один из лучших легионеров РФПЛ — слишком серьезный уровень, чтобы с ним расставаться, если только «Спартаку» не предложат за него 30–40 миллионов евро», – сказал Юран.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил десять голов и сделал девять результативных передач в 21 матче.