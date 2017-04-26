«Спартак» готов оставить Промеса еще на сезон

Руководство «Спартака» намерено удержать полузащитника Квинси Промеса в клубе еще на один сезон. Стороны начнут переговоры об этом после завершения текущего сезона. Известно, что интерес к голландцу есть со стороны нескольких серьезных клубов из ведущих европейских чемпионатов.

Красно-белые готовы выслушать пожелания Промеса о новом соглашении. Но в случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет.