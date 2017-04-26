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«Спартак» готов оставить Промеса еще на сезон

26 апреля 2017, 07:42
42

Руководство «Спартака» намерено удержать полузащитника Квинси Промеса в клубе еще на один сезон. Стороны начнут переговоры об этом после завершения текущего сезона. Известно, что интерес к голландцу есть со стороны нескольких серьезных клубов из ведущих европейских чемпионатов.

Красно-белые готовы выслушать пожелания Промеса о новом соглашении. Но в случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Промес Квинси
Комментарии (42)
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VIPded
1493182360
Нельзя его отпускать. Один нормальный игрок только и есть он в Спартаке...
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turist82
1493182707
Перед лигой чемпионов он никуда не уйдет, ибо не дурак. Это лучший способ заявить о себе. Так что 99% никуда он не соберется
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piligrim1986
1493183855
сейчас антохе не вар сваливать
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NEON-SM
1493184376
без него будет труднее
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mig28
1493187797
Вряд ли останется...Ливерпуль даст 30ку и спартак сразу согласится
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Morohir
1493188055
Да, оставили бы и не на один сезон. Вот только стоит признать что есть чемпионаты явно посильнее. Единственное что действительно может заставить остается это участие в ЛЧ. Хотя если предложение сделает клуб также участвующий в ЛЧ, то удержать будет сложнее. Да и адекватно игрок молодой и перспективный, нужно пробовать себя в Испании/Германии/Англии
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4agaaa
1493188892
Опять никчемное название статьи!!! готов ли Промес остаться в Спартаке или перейдёт в топ чемпионат?! Вот о чем нужно думать! Антоха, мы благодарны тебе за твой вклад в наш футбол!!! Решение за тобой, но мы надеемся ещё на один чемпионский сезон с тобой!!!
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filosof sparty
1493190746
Это будет лучший вариант для всех, но чтобы не выбрал Антоха мы его поймём!
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Munez89
1493192275
В слудещем сезоне, Спартаку играть 6 полноценных матчей в ЛЧ и это минимум ( может выйдут из группы ).Промесу все нравится в Спартаке, почему бы и отыграть сезон?Глядишь выстрелит в ЛЧ и цена взлетит и Спартаку помощ отличная и выгода финансовая) Надо оставаться
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Болельщик Реал Мадрида
1493197613
ФК "Спартак" может и готов и в этом уверен, что хочет оставить Промеса, только вопрос в другом: "Готов ли сам Промес, остаться в клубе?". Если он хочет профессионально расти и развиваться и доказывать свой талант, то ему просто необходимо перебираться в топ-чемпионат, в какой нибудь хороший клуб. А если его устраивает все в России, то теоритически, он может продолжать выигрывать чемпионаты России.
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