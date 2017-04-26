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  • Непомнящий назвал трех самых ярких молодых футболистов России

Непомнящий назвал трех самых ярких молодых футболистов России

26 апреля 2017, 12:36
13

Российский специалист Валерий Непомнящий отметил прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука во второй части сезона РФПЛ. По мнению Непомнящего, хавбек железнодорожников вместе с Романом Зобниным и Александром Головиным является лучшим молодым футболистом страны.

— У «Локо» здорово смотрится по весне Алексей Миранчук. В чем причина таких перемен в его игре?

— В карьере футболиста случаются такие моменты, когда включаются вопросы психологии — игрок хочет себя проявить. И это очень важный фактор. Главное, чтобы было, чем доказывать. На мой взгляд, Миранчук — один из трех наиболее ярких молодых футболистов страны наряду с Романом Зобниным и Александром Головиным. Они могут проявить себя на ЧМ-2018. Сейчас Миранчук раскрывается по-новому, и дай бог, чтобы он прибавлял с каждой игрой.

— Не боитесь, что большие деньги могут погубить его?

— Знаете, сложно говорить на эту тему, не зная человека и его окружение. Что касается Головина, то в ЦСКА не переплачивают, а микроклимат в команде такой, что особо не забалуешь. Никто не мешает получать серьезные деньги, но ты обязан действительно отрабатывать эти средства, – приводит слова Непомнящего «RT».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Зобнин Роман Миранчук Алексей Головин Александр Непомнящий Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ильиных
1493201618
Однозначно Зобнин.
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Axe111
1493204657
Какие нахер зобнины и головины, смех да цирк
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serppion
1493205073
Приятное известие. Еще бы яркого тренера в нашу сборную и можно с интересом смотреть Кубок-2017.
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Dominator777
1493205620
Да других просто и нет. Хотя у армейцев на подходе Чалов, у Урала - Ильин неплохо смотрится.
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NEON-SM
1493206363
согласен, но потенциал у многих был, а раскрываются еденицы
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Алексей Гозиас
1493206475
Красавчик. Все правильно сказал
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raritet
1493208299
К сожалению, наши потенциальных звездочек хватает только на то,чтобы получить нужный контракт, а когда он уже подписан, тут и видно настоящий уровень.
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кеша_КБ
1493213831
- друзья не поверите!, я, ещё не видя мнение Непомнящего, отметил Головина, Зобнина и Миранчука(в такой последовательности)...наверное, что-то понимаю в футболе)!...всем - здоровья!
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David_Fio
1493214406
ТРОИХ, а не ТРЕХ
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XaXatyn
1493220330
В таком возрасте у нас уже много было талантов , только потом талант как то рассасывается !
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