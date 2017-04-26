Непомнящий назвал трех самых ярких молодых футболистов России

Российский специалист Валерий Непомнящий отметил прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука во второй части сезона РФПЛ. По мнению Непомнящего, хавбек железнодорожников вместе с Романом Зобниным и Александром Головиным является лучшим молодым футболистом страны.

— У «Локо» здорово смотрится по весне Алексей Миранчук. В чем причина таких перемен в его игре?

— В карьере футболиста случаются такие моменты, когда включаются вопросы психологии — игрок хочет себя проявить. И это очень важный фактор. Главное, чтобы было, чем доказывать. На мой взгляд, Миранчук — один из трех наиболее ярких молодых футболистов страны наряду с Романом Зобниным и Александром Головиным. Они могут проявить себя на ЧМ-2018. Сейчас Миранчук раскрывается по-новому, и дай бог, чтобы он прибавлял с каждой игрой.

— Не боитесь, что большие деньги могут погубить его?

— Знаете, сложно говорить на эту тему, не зная человека и его окружение. Что касается Головина, то в ЦСКА не переплачивают, а микроклимат в команде такой, что особо не забалуешь. Никто не мешает получать серьезные деньги, но ты обязан действительно отрабатывать эти средства, – приводит слова Непомнящего «RT».