Моуринью не готов требовать от Рэшфорда большего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен отношением к делу нападающего команды Маркуса Рэшфорда. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в Премьер-лиге 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал результативную передачу.

«Даже в том случае, если Рэшфорд не показывает самый яркий футбол на поле, он полностью отдается игре. И поэтому я не могу требовать от него еще большего. Я всегда очень доволен, когда молодые и талантливые игроки демонстрируют такой подход к делу.

С другой стороны, есть и такие игроки, которые этого не делают, хотя должны. Когда они все же показывают свой максимум, не имеет значения, насколько яркую игру они показывают», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.