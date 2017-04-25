Павлюченко: «Поле на стадионе «Санкт-Петербург» – не ахти, и раздевалки неудобные»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что арбитра матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексей Еськов заслуживает того, чтобы его отстранили от работы на несколько встреч. Также футболист екатеринбуржцев поделился мнением о новом стадионе сине-бело-голубых.

Напомним, что в поединке с петербургской командой судья из Москвы удалил троих игроков «шмелей», включая самого Павлюченко.

– Григорий Иванов сказал, что «Урал» будет добиваться пожизненного отстранения Еськова.

– Наверное, Григорий Викторович на эмоциях это сказал. Главный арбитр тоже человек и пожизненно, конечно, не надо. Все люди, у всех семьи. Это его работа, он получает за это деньги. Понятно, что все на эмоциях, но жестко тоже нельзя. По идее, Еськова должны отстранить на несколько игр. Так же, как и удаленных футболистов. Но если мне могут дать от трех до шести игр, то тогда ему тоже нужно дать от трех до шести!

– Каково это — ввосьмером играть против «Зенита» на их новом стадионе?

– Так мы могли еще и в контратаку убежать, забить мяч! Но в целом, конечно, шансы ввосьмером выиграть у «Зенита» равны нулю. По сути, играет одна команда.

– Что там с полем?

– Свежее, вырывалось кусками. Отдаешь передачу – мяч дробит. В общем, поле – не ахти. А так, стадион хороший. Единственное, что мне не понравилось – это раздевалки. Неудобные, даже вещи некуда повесить – ни крючков, ни шкафчиков. Точнее, шкафчики есть, но они такие маленькие, что туда только косметичку с шампунем можно поставить. Сам стадион красивый, но раздевалки могли бы поудобнее сделать.