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  • Павлюченко: «Поле на стадионе «Санкт-Петербург» – не ахти, и раздевалки неудобные»

Павлюченко: «Поле на стадионе «Санкт-Петербург» – не ахти, и раздевалки неудобные»

25 апреля 2017, 18:20
10

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что арбитра матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексей Еськов заслуживает того, чтобы его отстранили от работы на несколько встреч. Также футболист екатеринбуржцев поделился мнением о новом стадионе сине-бело-голубых.

Напомним, что в поединке с петербургской командой судья из Москвы удалил троих игроков «шмелей», включая самого Павлюченко.

– Григорий Иванов сказал, что «Урал» будет добиваться пожизненного отстранения Еськова.

– Наверное, Григорий Викторович на эмоциях это сказал. Главный арбитр тоже человек и пожизненно, конечно, не надо. Все люди, у всех семьи. Это его работа, он получает за это деньги. Понятно, что все на эмоциях, но жестко тоже нельзя. По идее, Еськова должны отстранить на несколько игр. Так же, как и удаленных футболистов. Но если мне могут дать от трех до шести игр, то тогда ему тоже нужно дать от трех до шести!

– Каково это — ввосьмером играть против «Зенита» на их новом стадионе?

– Так мы могли еще и в контратаку убежать, забить мяч! Но в целом, конечно, шансы ввосьмером выиграть у «Зенита» равны нулю. По сути, играет одна команда.

– Что там с полем?

– Свежее, вырывалось кусками. Отдаешь передачу – мяч дробит. В общем, поле – не ахти. А так, стадион хороший. Единственное, что мне не понравилось – это раздевалки. Неудобные, даже вещи некуда повесить – ни крючков, ни шкафчиков. Точнее, шкафчики есть, но они такие маленькие, что туда только косметичку с шампунем можно поставить. Сам стадион красивый, но раздевалки могли бы поудобнее сделать.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман
Комментарии (10)
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Мудрый Каа
1493134009
На раздевалки нужен был миллиард.Хоть тут решили сэкономить.
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emdroof
1493135350
ну всё, после этого жди новый транш на пару миллиардов на новые шкафчики
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DZHEK_VOROBEY1987
1493136642
особенно газон,просто огонь.
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MadPampers
1493136740
Очередной заголовок статьи на Бомбардире, вырванный из контекста, так держать, профессионалы.
Ответить
shinnik
1493138328
..афигеть насрал.. Тогда...!!у тебя волосы под коленкой растут,прямоногий ты.Их.
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евгений сергеевичч
1493146097
нужно еще пару миллиардов долларов вложит ради такого дела
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Zenit-84
1493148053
да еще и с поля выгнали...
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yuran63
1493182355
Говенный стадик.Да и хари там в вип-ложе омерзительные...
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