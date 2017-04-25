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    Павлюченко: «Поле на стадионе «Санкт-Петербург» – не ахти, и раздевалки неудобные»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что арбитра матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексей Еськов заслуживает того, чтобы его отстранили от работы на несколько встреч. Также футболист екатеринбуржцев поделился мнением о новом стадионе сине-бело-голубых.

    Напомним, что в поединке с петербургской командой судья из Москвы удалил троих игроков «шмелей», включая самого Павлюченко.

    – Григорий Иванов сказал, что «Урал» будет добиваться пожизненного отстранения Еськова.

    – Наверное, Григорий Викторович на эмоциях это сказал. Главный арбитр тоже человек и пожизненно, конечно, не надо. Все люди, у всех семьи. Это его работа, он получает за это деньги. Понятно, что все на эмоциях, но жестко тоже нельзя. По идее, Еськова должны отстранить на несколько игр. Так же, как и удаленных футболистов. Но если мне могут дать от трех до шести игр, то тогда ему тоже нужно дать от трех до шести!

    – Каково это — ввосьмером играть против «Зенита» на их новом стадионе?

    – Так мы могли еще и в контратаку убежать, забить мяч! Но в целом, конечно, шансы ввосьмером выиграть у «Зенита» равны нулю. По сути, играет одна команда.

    – Что там с полем?

    – Свежее, вырывалось кусками. Отдаешь передачу – мяч дробит. В общем, поле – не ахти. А так, стадион хороший. Единственное, что мне не понравилось – это раздевалки. Неудобные, даже вещи некуда повесить – ни крючков, ни шкафчиков. Точнее, шкафчики есть, но они такие маленькие, что туда только косметичку с шампунем можно поставить. Сам стадион красивый, но раздевалки могли бы поудобнее сделать.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.04.2017 18:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +92

      yuran63 26 апреля 2017, 07:52

      Говенный стадик.Да и хари там в вип-ложе омерзительные...

      -1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 апреля 2017, 22:20

      да еще и с поля выгнали...

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 21:48

      нужно еще пару миллиардов долларов вложит ради такого дела

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:38

      ..афигеть насрал..
      Тогда...!!у тебя волосы под коленкой растут,прямоногий ты.Их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 25 апреля 2017, 19:12

      Очередной заголовок статьи на Бомбардире, вырванный из контекста, так держать, профессионалы.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:10

      особенно газон,просто огонь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      emdroof 25 апреля 2017, 18:49

      ну всё, после этого жди новый транш на пару миллиардов на новые шкафчики

      2
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:26

      На раздевалки нужен был миллиард.Хоть тут решили сэкономить.

      6
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