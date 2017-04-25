Каррера хочет приобрести летом в «Спартак» пять-шесть футболистов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Сообщается, что итальянский специалист хочет приобрести 5-6 футболистов, которые помогут клубу успешно выступить в Лиге чемпионов. Руководство красно-белых готово выделить на покупку новых игроков до 30 миллионов евро.

Ожидается, что «Спартак» расстанется с одним иностранным центральным защитником (Боккетти или Таски), а также с одним правым защитником (Ещенко или Тигиев). С арендованным из «Лацио» Маурисио не будет подписано полноценное соглашение. Решение по Луису Адриано будет принято в зависимости от его физических кондиций и выступления нападающего в концовке сезона.