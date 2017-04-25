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  • Каррера хочет приобрести летом в «Спартак» пять-шесть футболистов

Каррера хочет приобрести летом в «Спартак» пять-шесть футболистов

25 апреля 2017, 10:07
53

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Сообщается, что итальянский специалист хочет приобрести 5-6 футболистов, которые помогут клубу успешно выступить в Лиге чемпионов. Руководство красно-белых готово выделить на покупку новых игроков до 30 миллионов евро.

Ожидается, что «Спартак» расстанется с одним иностранным центральным защитником (Боккетти или Таски), а также с одним правым защитником (Ещенко или Тигиев). С арендованным из «Лацио» Маурисио не будет подписано полноценное соглашение. Решение по Луису Адриано будет принято в зависимости от его физических кондиций и выступления нападающего в концовке сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (53)
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алекс88
1493104645
На 30млн под лигу чемпионов особо не пошикуешь...либо молодых на перспективу брать либо второсортных игрунов
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Gazelvagen877
1493104649
Таски,Ещенко и Маурисио гнать.Боккети супер страж и Тигиев хорош
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krokodail
1493104703
5-6 бейбегуев не помогут Пищевику одолеть Европейских почтальонов и сантехников.
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Чеба
1493105147
Можно Томь купить))))
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Torvald64
1493105503
Бежать Каррере надо из Спартака - уходить победителем. Не получится же ничего в ЛЧ с такой игрой - там на одних эмоциях не выйти. Да и в чемпионате повторить достижение вряд ли удастся. Во многом ведь чемпионство Спартака обусловлено кризисом в стане главных конкурентов
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ufos73
1493106028
Главное Промеса хотя бы до зимы сохранить, ну и ПЗ нужен конечно
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oyabun
1493106948
Честно говоря, Адриано очень разочаровывает своей хрустальностью. Выходит на поле здоровым - уходит с него всегда с травмой. Каким бы хорошим он ни был нападающим по своим игровым качествам - какой с него толк для команды, если всё время в лазарете проводит? Если так до конца Чемпионата и будет "болеть" - надо его продавать и искать помоложе и покрепче.
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aurora5858
1493115048
Продать Комбарова Кутепова. Купить Ильина
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Обер-КанцлерЪ
1493115938
30 миллионов на 5-6 футболистов под ЛЧ ?? Это утопия. Два-три взять - более реально.
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xColaz
1493116925
Слыыыыш Федун, не наглей! 100 лям доставай
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