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    Каррера хочет приобрести летом в «Спартак» пять-шесть футболистов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен усилить состав команды в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что итальянский специалист хочет приобрести 5-6 футболистов, которые помогут клубу успешно выступить в Лиге чемпионов. Руководство красно-белых готово выделить на покупку новых игроков до 30 миллионов евро.

    Ожидается, что «Спартак» расстанется с одним иностранным центральным защитником (Боккетти или Таски), а также с одним правым защитником (Ещенко или Тигиев). С арендованным из «Лацио» Маурисио не будет подписано полноценное соглашение. Решение по Луису Адриано будет принято в зависимости от его физических кондиций и выступления нападающего в концовке сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 10:07
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:00

      Надо 100-ку,а на 30-ку можно купить только 2-3 игрока нормальных.

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      Рейтинг: +192

      LINED 25 апреля 2017, 18:12

      ща у Гинера инфаркт будет

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 16:40

      Всех в Ростов в аренду!!!!!! Бердыеву пригодяться,а покупать наших игроков,иностранцев не надо

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 апреля 2017, 15:51

      Ага, а если не станут чемпионами, то приобретёт 10-11 новичков)

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 апреля 2017, 15:32

      А я бы выпустил дубль, пусть плохо, а может быть и нет.Когда-то нужно щёлкать по носу чемпионов!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 25 апреля 2017, 14:32

      Таски, Ещенко, Маурксио, Мельгарехо, Попов, Кутепова( в аренду Ростов к Бердыеву) - с команды вон, Тигиева молод на перспективу оставить надо!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Челнинец 25 апреля 2017, 15:35

      А кто может обыграть Бикеича? Я думаю, там на лавке коленки у многих горят.Пусть делают...

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 13:54

      на примере зенита можно понять то что вливание больших денег порой не дают не каких гарантий, так что не стоит пугаться этой маленькой суммы если распорядится ей с умом то можно хорошо усилить спартак. ЦСКА же как то выкручивается

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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 апреля 2017, 13:42

      Слыыыыш Федун, не наглей! 100 лям доставай

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:38

      с таким усилением прямая дорога на 4 место в группе или если повезет со жребием в ЛЕ и опять Россия потеряет 6 место, очень печально будет так как на ЦСКА надежды нет так что вперед Спартак Россия ждет чудес

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      Рейтинг: +1481

      GM > Garrincha58 25 апреля 2017, 14:19

      "Чудес"? До этого их было недостаточно?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 апреля 2017, 13:25

      30 миллионов на 5-6 футболистов под ЛЧ ?? Это утопия. Два-три взять - более реально.

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