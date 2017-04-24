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    Роббен призвал футболистов «Баварии» выкладываться на поле лучше

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» его команда недостаточно проявила себя на поле. Матч закончился со счетом 2:2.

    «К сожалению, сегодня мы рано расслабились. Нужно выкладываться немного больше. Мы хотим участвовать в финальном матче Кубка страны и знаем, какие эмоции можно испытать в такой игре. Именно по этой причине стоит выкладываться на поле с максимальной отдачей», – сказал Роббен.

    «Баварии» предстоит встретиться в полуфинале Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» 26 апреля в Мюнхене.

    Источник: Bild

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    24.04.2017 07:02
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