Роббен призвал футболистов «Баварии» выкладываться на поле лучше

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» его команда недостаточно проявила себя на поле. Матч закончился со счетом 2:2.

«К сожалению, сегодня мы рано расслабились. Нужно выкладываться немного больше. Мы хотим участвовать в финальном матче Кубка страны и знаем, какие эмоции можно испытать в такой игре. Именно по этой причине стоит выкладываться на поле с максимальной отдачей», – сказал Роббен.

«Баварии» предстоит встретиться в полуфинале Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» 26 апреля в Мюнхене.