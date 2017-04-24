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Широков: «Ростов» после засухи наконец прорвало»

24 апреля 2017, 06:33
5

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков не считает, что поражение «Спартака» в Ростове-на-Дону стоит называть страшным. По его мнению, очковый задел москвичей позволяет оставаться команде спокойной на финише чемпионата. Красно-белые опережают ЦСКА на семь очков, «Зенит» – на восемь.

«Предполагал две недели назад, что «Ростов» забьет и выиграет в одном из ближайших туров и, скорее всего, это произойдет в домашнем матче. Плюс «Ростов» удачно играет с лидерами, и вот после засухи команду наконец прорвало.

Не скажу, что победа ростовчан была ожидаема, но удивляться тут точно нечему. У «Спартака» все еще большой задел. Не скажу, что «Спартак» может себе позволить так проигрывать, но страшного ничего в Ростове не произошло. Да, проиграли. Да, неприятно. Но теперь нужно брать свое в оставшихся матчах, с чем у спартаковцев, думаю, проблем не возникнет.

Не скажу, что Каррера тактически в чем-то проиграл Бердыеву. «Спартак» неплохо начал матч. Просто «Ростов» спокойно играл в свою игру и реализовывал моменты. Началось с того, что Калачев отдал классную передачу, а Бухаров замкнул. Александр весь сезон проводит отлично, и в этом матче сыграл прекрасно. Ну а дальше дело техники: при счете 1:0, когда соперник летит в атаку и открываются большие зоны, «Ростов» лучше всех знает, как действовать. Он так «Баварию» обыграл», – заявил Широков.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 3:0. Москвичи лидируют в турнирной таблице с 54 очками. «Ростов» идет пятым с 36 очками.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Широков Роман
Комментарии (5)
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NEMETSRUS
1493007960
Ввремя прорвало молодцы !!!
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NEMETSRUS
1493007982
Вовремя:-)
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Ортапед
1493010763
Прорвало,так прорвало.
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PNZ1985
1493013161
Результат был предсказуем,лучше сейчас, чем на финише. Спартаку желаем чемпионства!
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пряник929
1493016547
Это то, что нужно сборной - Бердыев!!!
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