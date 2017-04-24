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    Широков: «Ростов» после засухи наконец прорвало»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков не считает, что поражение «Спартака» в Ростове-на-Дону стоит называть страшным. По его мнению, очковый задел москвичей позволяет оставаться команде спокойной на финише чемпионата. Красно-белые опережают ЦСКА на семь очков, «Зенит» – на восемь.

    «Предполагал две недели назад, что «Ростов» забьет и выиграет в одном из ближайших туров и, скорее всего, это произойдет в домашнем матче. Плюс «Ростов» удачно играет с лидерами, и вот после засухи команду наконец прорвало.

    Не скажу, что победа ростовчан была ожидаема, но удивляться тут точно нечему. У «Спартака» все еще большой задел. Не скажу, что «Спартак» может себе позволить так проигрывать, но страшного ничего в Ростове не произошло. Да, проиграли. Да, неприятно. Но теперь нужно брать свое в оставшихся матчах, с чем у спартаковцев, думаю, проблем не возникнет.

    Не скажу, что Каррера тактически в чем-то проиграл Бердыеву. «Спартак» неплохо начал матч. Просто «Ростов» спокойно играл в свою игру и реализовывал моменты. Началось с того, что Калачев отдал классную передачу, а Бухаров замкнул. Александр весь сезон проводит отлично, и в этом матче сыграл прекрасно. Ну а дальше дело техники: при счете 1:0, когда соперник летит в атаку и открываются большие зоны, «Ростов» лучше всех знает, как действовать. Он так «Баварию» обыграл», – заявил Широков.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 3:0. Москвичи лидируют в турнирной таблице с 54 очками. «Ростов» идет пятым с 36 очками.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 06:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 апреля 2017, 09:49

      Это то, что нужно сборной - Бердыев!!!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 апреля 2017, 08:52

      Результат был предсказуем,лучше сейчас, чем на финише. Спартаку желаем чемпионства!

      -1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 24 апреля 2017, 08:12

      Прорвало,так прорвало.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 апреля 2017, 07:26

      Вовремя:-)

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 апреля 2017, 07:26

      Ввремя прорвало молодцы !!!

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