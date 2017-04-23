Азар: «Если стану лучшим игроком года в АПЛ, то разделю награду с Канте»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что если станет лучшим игроком года в АПЛ, то разделит награду со своим одноклубником Н'Голо Канте. По словам бельгийца, француз заслуживает победу в данной номинации.

«Если я выиграю приз лучшему игроку года в АПЛ, приглашу на сцену Канте, чтобы разделить с ним награду. Он заслуживает победу», – сказал Азар.

В нынешнем сезоне Канте провел за «Челси» в АПЛ 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В активе Азара – 30 игр, 14 забитых мячей и пять голевых пасов.