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    Азар: «Если стану лучшим игроком года в АПЛ, то разделю награду с Канте»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что если станет лучшим игроком года в АПЛ, то разделит награду со своим одноклубником Н'Голо Канте. По словам бельгийца, француз заслуживает победу в данной номинации.

    «Если я выиграю приз лучшему игроку года в АПЛ, приглашу на сцену Канте, чтобы разделить с ним награду. Он заслуживает победу», – сказал Азар.

    В нынешнем сезоне Канте провел за «Челси» в АПЛ 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В активе Азара – 30 игр, 14 забитых мячей и пять голевых пасов.

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 24 апреля 2017, 18:22

      Больше шансов у Канте получить эту награду, чем через Азара.

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