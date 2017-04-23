Сметанин считает, что Каррера и «Спартак» больше не совершат осечек в РФПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что команда после поражения от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ больше не совершит осечек. Ветеран также отметил невыразительную игру ближайших преследователей красно-белых.

«Как теперь изменится расклад в гонке за золото? Да никак. На 99,99 «Спартак» – чемпион. Поражение в Ростове встряхнет команду, больше таких осечек Каррера не допустит.

Кто займет второе место? Мне все равно. Тем более, что ни ЦСКА, ни «Зенит» яркой игрой не впечатляют», – заявил Сметанин.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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