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  • Сметанин считает, что Каррера и «Спартак» больше не совершат осечек в РФПЛ

Сметанин считает, что Каррера и «Спартак» больше не совершат осечек в РФПЛ

23 апреля 2017, 09:14
12

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что команда после поражения от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ больше не совершит осечек. Ветеран также отметил невыразительную игру ближайших преследователей красно-белых.

«Как теперь изменится расклад в гонке за золото? Да никак. На 99,99 «Спартак» – чемпион. Поражение в Ростове встряхнет команду, больше таких осечек Каррера не допустит.

Кто займет второе место? Мне все равно. Тем более, что ни ЦСКА, ни «Зенит» яркой игрой не впечатляют», – заявил Сметанин.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сметанин Андрей Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Mahone
1492928282
Все возможно!!!!!!!!!!!Но это игра,это футбол!!!!Надеюсь придут первыми к финишу
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nik55
1492929174
должны быть первыми
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Filllllll
1492929516
Может рано себя чемпионами почувствовали, перехвалили их после игры с Зенитом. Если так же с Уралом будут играть и с ЦСКА, то могут и просрать все преимущество, а там еще Терек, так что пока надо забыть обо всем и играть во всю силу, иначе... Даже не буду об этом. Верю в команду!
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Зэб
1492929544
Карера хоть и взял вину на себя( как приличный тренер и человек)а обосрались всетаки игроки.
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BoltCX
1492930325
Это как? а с ЦСКА? чтобы интрига возродилась.
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neofizer
1492931533
ещё пару-тройку раз..
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VIPded
1492931608
Макс, может, и не совершит, но там ещё игрочишек немеренно...)))
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спартак спартаков1
1492932847
больше не зя
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adekvat
1492934044
Смертин знает, смертин знает...............
Ответить
Snek
1492934377
Наркоман какой-то
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