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    Сметанин считает, что Каррера и «Спартак» больше не совершат осечек в РФПЛ

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что команда после поражения от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ больше не совершит осечек. Ветеран также отметил невыразительную игру ближайших преследователей красно-белых.

    «Как теперь изменится расклад в гонке за золото? Да никак. На 99,99 «Спартак» – чемпион. Поражение в Ростове встряхнет команду, больше таких осечек Каррера не допустит.

    Кто займет второе место? Мне все равно. Тем более, что ни ЦСКА, ни «Зенит» яркой игрой не впечатляют», – заявил Сметанин.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 09:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4454

      Snek 23 апреля 2017, 10:59

      Наркоман какой-то

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 23 апреля 2017, 10:54

      Смертин знает, смертин знает...............

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > adekvat 23 апреля 2017, 11:18

      Протри очки, не Смертин, а Сметанин

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 апреля 2017, 10:34

      больше не зя

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 апреля 2017, 10:13

      Макс, может, и не совершит, но там ещё игрочишек немеренно...)))

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 апреля 2017, 10:12

      ещё пару-тройку раз..

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 апреля 2017, 09:52

      Это как? а с ЦСКА? чтобы интрига возродилась.

      1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 23 апреля 2017, 09:39

      Карера хоть и взял вину на себя( как приличный тренер и человек)а обосрались всетаки игроки.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 апреля 2017, 09:38

      Может рано себя чемпионами почувствовали, перехвалили их после игры с Зенитом. Если так же с Уралом будут играть и с ЦСКА, то могут и просрать все преимущество, а там еще Терек, так что пока надо забыть обо всем и играть во всю силу, иначе... Даже не буду об этом. Верю в команду!

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      Рейтинг: +222

      Зэб > Filllllll 23 апреля 2017, 09:42

      Хоть я и не "спартач",но в реалии их никто не догонит.Так называемая чемпионская гонка закончилась.Можно поздравлять.

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      Рейтинг: +8019

      nik55 23 апреля 2017, 09:32

      должны быть первыми

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:18

      Все возможно!!!!!!!!!!!Но это игра,это футбол!!!!Надеюсь придут первыми к финишу

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