Сметанин: «С такой игрой, как в Ростове, Промес и ФНЛ не потянул бы, а не АПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что полузащитнику команды Квинси Промесу не стоит торопиться с переходом в один из клубов Европы. Ветеран порекомендовал голландцу, к которому есть интерес со стороны клубов АПЛ, провести в РФПЛ еще один сезон.

«Потянет ли Промес АПЛ? С такой игрой, как в Ростове, он бы и в ФНЛ не потянул! Промесу еще работать и работать! Мне кажется, идеальный вариант для него – отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», – заявил Сметанин.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.