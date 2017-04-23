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  • Сметанин: «С такой игрой, как в Ростове, Промес и ФНЛ не потянул бы, а не АПЛ»

Сметанин: «С такой игрой, как в Ростове, Промес и ФНЛ не потянул бы, а не АПЛ»

23 апреля 2017, 08:20
6

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что полузащитнику команды Квинси Промесу не стоит торопиться с переходом в один из клубов Европы. Ветеран порекомендовал голландцу, к которому есть интерес со стороны клубов АПЛ, провести в РФПЛ еще один сезон.

«Потянет ли Промес АПЛ? С такой игрой, как в Ростове, он бы и в ФНЛ не потянул! Промесу еще работать и работать! Мне кажется, идеальный вариант для него – отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», – заявил Сметанин.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сметанин Андрей Промес Квинси
Комментарии (6)
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Аид666
1492925577
Вратарь дает советы нападающему... Класс...
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Garrincha58
1492926814
нашли блин звезду этот максимка тот же Депай понтов много толку ноль пусть поедет в АПЛ там узнает по чем фунт
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кеша_КБ
1492927434
- Сметанин прав в этом абзаце - "отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», но он забыл(или не учёл), что Бердыев обыгрывал и "Баварию" и даже "Барселону", а на матч со "Спартаком" вышел с запредельной мотивацией и идеальной тактикой!, чего не скажешь о КБ. На мой взгляд, Массимо проиграл тактически!, после атакующего, но не продуктивного начала, "Спартаку" надо было попробовать сыграть "2-м номером", от соперника!, возможно для "Ростова" это стало бы неприятным "сюрпризом", ведь он сам играет от обороны), и конечно, у КБ даже Промес не сыграл, как дриблёр. А можно было взять игру на себя, рваться вперёд и зарабатывать штрафные или пенальти!, и последнее - совершенно не "работает" искусственный офсайд! Вспомните, как забивал Бухаров)...в общем , работы - непочатый край! Всем привет!)
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Mahone
1492928892
Как сказать!!!!!!!Игры бывают разные,как удачные,так и такие когда команда сыграла в общем слабовато,скорее Ростов не дал сыграть Спартаку в свою игру,а вот в АПЛ рановато,самим нужен
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Munez89
1492929930
Вчера пошёл взял пивасик, включил телек, думаю, нуу Ростов-Спартак будет классный матч.Не прогодал, Спартак вообще был никакой, такой же унылый как и пивас) Ростов играл здорово, рубился, Спартак приехал как будто в ранге чемпиона. Ещё крутой матч прошёл в Москве, Локо-Амкар, круто отыграли, 3-3, пермяки молодцы.
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Д Альбертини
1492932553
Все бы ничего, но Квинси не центральный нападающий! Да он может с играть в атаке, но свои лучшие качества он проявляет играя крайнего полузащитника. Что получилось у него в игре с Зенитом, не получилось в Ростове. И держали его лучше, Да и матч на матч не приходится!
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