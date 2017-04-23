Сметанин: «С такой игрой, как в Ростове, Промес и ФНЛ не потянул бы, а не АПЛ»

Все бы ничего, но Квинси не центральный нападающий! Да он может с играть в атаке, но свои лучшие качества он проявляет играя крайнего полузащитника. Что получилось у него в игре с Зенитом, не получилось в Ростове. И держали его лучше, Да и матч на матч не приходится!
Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что полузащитнику команды Квинси Промесу не стоит торопиться с переходом в один из клубов Европы. Ветеран порекомендовал голландцу, к которому есть интерес со стороны клубов АПЛ, провести в РФПЛ еще один сезон.
«Потянет ли Промес АПЛ? С такой игрой, как в Ростове, он бы и в ФНЛ не потянул! Промесу еще работать и работать! Мне кажется, идеальный вариант для него – отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», – заявил Сметанин.
Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.