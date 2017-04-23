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    Сметанин: «С такой игрой, как в Ростове, Промес и ФНЛ не потянул бы, а не АПЛ»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил мнение, что полузащитнику команды Квинси Промесу не стоит торопиться с переходом в один из клубов Европы. Ветеран порекомендовал голландцу, к которому есть интерес со стороны клубов АПЛ, провести в РФПЛ еще один сезон.

    «Потянет ли Промес АПЛ? С такой игрой, как в Ростове, он бы и в ФНЛ не потянул! Промесу еще работать и работать! Мне кажется, идеальный вариант для него – отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», – заявил Сметанин.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 08:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 апреля 2017, 10:29

      Все бы ничего, но Квинси не центральный нападающий! Да он может с играть в атаке, но свои лучшие качества он проявляет играя крайнего полузащитника. Что получилось у него в игре с Зенитом, не получилось в Ростове. И держали его лучше, Да и матч на матч не приходится!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 апреля 2017, 09:45

      Вчера пошёл взял пивасик, включил телек, думаю, нуу Ростов-Спартак будет классный матч.Не прогодал, Спартак вообще был никакой, такой же унылый как и пивас)
      Ростов играл здорово, рубился, Спартак приехал как будто в ранге чемпиона.
      Ещё крутой матч прошёл в Москве, Локо-Амкар, круто отыграли, 3-3, пермяки молодцы.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:28

      Как сказать!!!!!!!Игры бывают разные,как удачные,так и такие когда команда сыграла в общем слабовато,скорее Ростов не дал сыграть Спартаку в свою игру,а вот в АПЛ рановато,самим нужен

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2017, 09:03

      - Сметанин прав в этом абзаце - "отыграть за «Спартак» следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен», но он забыл(или не учёл), что Бердыев обыгрывал и "Баварию" и даже "Барселону", а на матч со "Спартаком" вышел с запредельной мотивацией и идеальной тактикой!, чего не скажешь о КБ. На мой взгляд, Массимо проиграл тактически!, после атакующего, но не продуктивного начала, "Спартаку" надо было попробовать сыграть "2-м номером", от соперника!, возможно для "Ростова" это стало бы неприятным "сюрпризом", ведь он сам играет от обороны), и конечно, у КБ даже Промес не сыграл, как дриблёр. А можно было взять игру на себя, рваться вперёд и зарабатывать штрафные или пенальти!, и последнее - совершенно не "работает" искусственный офсайд! Вспомните, как забивал Бухаров)...в общем , работы - непочатый край! Всем привет!)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2017, 08:53

      нашли блин звезду этот максимка тот же Депай понтов много толку ноль пусть поедет в АПЛ там узнает по чем фунт

      -2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 апреля 2017, 08:32

      Вратарь дает советы нападающему... Класс...

      0
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