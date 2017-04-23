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    Анчелотти: «Бавария» должна была сыграть против «Майнца» лучше»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями от матча 30-го тура Бундеслиги против «Майнца« (2:2). По мнению тренера, мюнхенцы должны были сыграть лучше.

    «Мы должны были сыграть лучше, но было очень тяжело. В первой половине мы были не так компактны, как обычно. Мы ожидали от наших игроков большего. Во втором тайме мы были более компактны, играли лучше и, к счастью, смогли сравнять счет», – сказал специалист.

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    23.04.2017 00:16
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