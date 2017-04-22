Семин считает, что судья матча против «Амкара» должен быть строго наказан

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 24-го тура чемпионата России против «Амкара» (3:3). Напомним, арбитр в ходе матча принял ряд неверных решений, в том числе назначив в ворота железнодорожников неверный пенальти.

«У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки», – заявил специалист.

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»