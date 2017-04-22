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    Семин считает, что судья матча против «Амкара» должен быть строго наказан

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 24-го тура чемпионата России против «Амкара» (3:3). Напомним, арбитр в ходе матча принял ряд неверных решений, в том числе назначив в ворота железнодорожников неверный пенальти.

    «У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки», – заявил специалист.

    «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.

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    Источник: ТАСС

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    22.04.2017 22:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:20

      Честно говоря, Локо сам виноват! Нужно было после пропущенного гола с пенальти атаковать и забивать четвертый и снять все вопросы в матче. Вместо этого команда села в оборону. Такое чувство, что играли против Реала, а не против сраного Амкара! А игрочишку, который симулировал пеналь дисквалифицировать матчей на 10! При повторной симуляции пожизненно!!!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 23 апреля 2017, 10:59

      только фига толку

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 апреля 2017, 08:10

      Ничего страшного.Назначить его на матч с ЦСКА и пусть он нам даст пенальти в ворота цска и все квиты.

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > bumer_moscow 23 апреля 2017, 08:54

      Зачем? Нам чемп не нужен!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 02:19

      Точно! Оттаскать за ухо, всыпать ремня по заднице, поставить в угол до среды и не давать сладкое недели две... Распустились понимаешь...

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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 апреля 2017, 02:05

      Судьи в этом туре начудили. Что-то съели, наверное...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > petlyra 23 апреля 2017, 08:52

      ...не круглое.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 апреля 2017, 00:50

      Ну, такое не заметить ...

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 апреля 2017, 00:20

      когда ж судить то начнут правильно......

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 22 апреля 2017, 23:51

      Судьи свиньи ебаные, хоть и не болею за Локомотив, но уже это конченное судейство надоело!!!!

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      Рейтинг: +709

      monser08 22 апреля 2017, 23:25

      Чёт с судейством совсем беда в российском футболе.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 апреля 2017, 23:21

      жалуйся сразу в ФИФА, о ВАРИАНТ!!!!

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