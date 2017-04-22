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  • Семин считает, что судья матча против «Амкара» должен быть строго наказан

Семин считает, что судья матча против «Амкара» должен быть строго наказан

22 апреля 2017, 22:43
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 24-го тура чемпионата России против «Амкара» (3:3). Напомним, арбитр в ходе матча принял ряд неверных решений, в том числе назначив в ворота железнодорожников неверный пенальти.

«У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки», – заявил специалист.

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Семин Юрий Иванов Cергей
Комментарии (17)
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SunRomeS
1492892504
жалуйся сразу в ФИФА, о ВАРИАНТ!!!!
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monser08
1492892733
Чёт с судейством совсем беда в российском футболе.
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Max Urbanov
1492894287
Судьи свиньи ебаные, хоть и не болею за Локомотив, но уже это конченное судейство надоело!!!!
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qw3rty33
1492896017
когда ж судить то начнут правильно......
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DIDI 23
1492897819
Ну, такое не заметить ...
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petlyra
1492902309
Судьи в этом туре начудили. Что-то съели, наверное...
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serglider
1492903190
Точно! Оттаскать за ухо, всыпать ремня по заднице, поставить в угол до среды и не давать сладкое недели две... Распустились понимаешь...
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bumer_moscow
1492924234
Ничего страшного.Назначить его на матч с ЦСКА и пусть он нам даст пенальти в ворота цска и все квиты.
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Raider26
1492934389
только фига толку
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Fan Loko mik
1492935652
Честно говоря, Локо сам виноват! Нужно было после пропущенного гола с пенальти атаковать и забивать четвертый и снять все вопросы в матче. Вместо этого команда села в оборону. Такое чувство, что играли против Реала, а не против сраного Амкара! А игрочишку, который симулировал пеналь дисквалифицировать матчей на 10! При повторной симуляции пожизненно!!!
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