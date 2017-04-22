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    Семин во время интервью включил на телефоне эпизод с назначением пенальти

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), а также заявил, что арбитр матча принял неверное решение, назначив пенальти в ворота железнодорожников.

    «Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты. На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты. Смотрите (включает видео момента на телефоне) – игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

    «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 19:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 22 апреля 2017, 23:30

      что то в этом туре судьи чудят

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 22:29

      Да уж,у Локоматива 3 очка отобрали.

      0
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      Рейтинг: +544

      avera 22 апреля 2017, 22:24

      Жаль что это не происходит в Латинской Америке. Там ребята горячие -
      уж за сезон точно не досчитались одного-двух (язык не поворачивается назвать судьями) . И деньги будут не нужны- если только вдове.

      0
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 22 апреля 2017, 21:05

      да уж..с судьями совсем беда

      1
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      Рейтинг: +76

      !77 22 апреля 2017, 19:55

      Какая-то херня с судьями. Но хоть не скучно

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 19:52

      Молодец Сёмин. . Видео повтор в действии.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 19:41

      не было этого пенальти, чистейшая симуляция Гиголаева)) судейство просто пи..дец!!!

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 22 апреля 2017, 19:40

      Надо бы выигрывать вообще - то не взирая

      -1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 апреля 2017, 19:33

      судейский произвол,вообще среди наших арбитров есть порядочные люди?

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 22 апреля 2017, 19:32

      а надо всего лишь после матча бригаде судей посмотреть повторы где фиксировалось нарушение правил ! есть симуляция - жёлтая в протокол ! симуляция повлияла на результат матча - красная ! тогда все мы с вами будем смотреть футбол а не то как сейчас болезные игроки падают от любого касания ! и страдает этим весь футбол ! во всех странах !

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