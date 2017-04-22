Семин во время интервью включил на телефоне эпизод с назначением пенальти

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), а также заявил, что арбитр матча принял неверное решение, назначив пенальти в ворота железнодорожников.

«Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты. На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты. Смотрите (включает видео момента на телефоне) – игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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