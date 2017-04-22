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  • Семин во время интервью включил на телефоне эпизод с назначением пенальти

Семин во время интервью включил на телефоне эпизод с назначением пенальти

22 апреля 2017, 19:10
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), а также заявил, что арбитр матча принял неверное решение, назначив пенальти в ворота железнодорожников.

«Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты. На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты. Смотрите (включает видео момента на телефоне) – игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Семин Юрий
Комментарии (15)
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alex kidn
1492877714
Кубок главное взять
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segnetik
1492877888
Судейство в этом туре просто "космос"...
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sidors32
1492877986
Что-то сегодня судьи во всех матчах отличились!
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vladimir63
1492878760
а надо всего лишь после матча бригаде судей посмотреть повторы где фиксировалось нарушение правил ! есть симуляция - жёлтая в протокол ! симуляция повлияла на результат матча - красная ! тогда все мы с вами будем смотреть футбол а не то как сейчас болезные игроки падают от любого касания ! и страдает этим весь футбол ! во всех странах !
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sidul1
1492878819
судейский произвол,вообще среди наших арбитров есть порядочные люди?
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Казак88
1492879246
Надо бы выигрывать вообще - то не взирая
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мы_не_рабы
1492879927
Молодец Сёмин. . Видео повтор в действии.
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yellowbess
1492884328
да уж..с судьями совсем беда
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DZHEK_VOROBEY1987
1492889348
Да уж,у Локоматива 3 очка отобрали.
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Михайловский Технарь
1492893051
что то в этом туре судьи чудят
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