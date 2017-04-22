Лунев извинился за игру «Зенита» в матче против «Урала»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) извинился перед болельщиками за игру, которую показал петербургский клуб в данной встрече.

Отметим, что гостевая команда заканчивала встречу ввосьмером после трех красных карточек, показанных «шмелям» во втором тайме.

«Впечатление положительные от нового стадиона, особенно это почувствовал на поле, увидел, какой он красивый. Поле, конечно, неидеальное. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать нас. И хотелось бы извиниться за такую игру «Зенита», она, наверное, должна быть другой.

В первом тайме моментов у нас не было, только подходы. После перерыва должны были забивать и раньше, и моментов было много до удаления и после. Получилось, как получилось, вымучили эту победу», – сказал Лунев.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 46 очков.