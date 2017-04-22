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Лунев извинился за игру «Зенита» в матче против «Урала»

22 апреля 2017, 18:01
20

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) извинился перед болельщиками за игру, которую показал петербургский клуб в данной встрече.

Отметим, что гостевая команда заканчивала встречу ввосьмером после трех красных карточек, показанных «шмелям» во втором тайме.

«Впечатление положительные от нового стадиона, особенно это почувствовал на поле, увидел, какой он красивый. Поле, конечно, неидеальное. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать нас. И хотелось бы извиниться за такую игру «Зенита», она, наверное, должна быть другой.

В первом тайме моментов у нас не было, только подходы. После перерыва должны были забивать и раньше, и моментов было много до удаления и после. Получилось, как получилось, вымучили эту победу», – сказал Лунев.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 46 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Лунев Андрей
Комментарии (20)
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порт
1492874199
К тебе нет претензий.
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Каратель помойников
1492874251
а что извинятся? сдайте судью,сколько заплатили,кто бабло дал,кто занёс...а так,получилось как получилось...что то часто у зины так получается
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Диктор
1492875177
Да на фиг кому твои извинения нужны ? С игры забить не получалось вот подключили админо ресурс.Позорные три очка.
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multi1984
1492875684
Только Лунев и Данни с Дзюбой нравятся из этого состава. Остальным бы прилюдую порку!
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sidors32
1492877230
Хоть у кого-то хватило мужества и совести. Молодца!
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84aivengo
1492877333
респект ему!!! искренне желаю зениту выше третьего места не подняться......
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BarStep
1492878370
Зенит опять играл отвратительно. Если это слив тренера - игроки мудаки..., причем все. Если игроки "разтренированы" - тогда какого хрена он до сих пор "рулит" командой? Уральские мужики ложились "костьми"..., от сюда все эти карточки
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Обер-КанцлерЪ
1492881793
Всё больше и больше уважения к Лунёву ! Сказал за всю команду, мужик ! И играет отлично.
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Kollljan
1492887144
Не понятная мне игра у Зенита. Что за тягомотина с мячом постоянная? Нахера такой контроль мяча нужен? Не понимаю. Может объяснит знаток какой.
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ZENIT-59
1492970475
Да, последние игры зенит играет безобразно и безвольно! Но тем ценнее оценка игры молодым вратарём только пришедшем в команду.Если игроки так оценивают свою работу и извиняются перед болельщиками-для команды не всё потеряно! А Лунева за такую оценку можно только уважать.Спасибо за правдивость, Андрей!
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