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    Лунев извинился за игру «Зенита» в матче против «Урала»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) извинился перед болельщиками за игру, которую показал петербургский клуб в данной встрече.

    Отметим, что гостевая команда заканчивала встречу ввосьмером после трех красных карточек, показанных «шмелям» во втором тайме.

    «Впечатление положительные от нового стадиона, особенно это почувствовал на поле, увидел, какой он красивый. Поле, конечно, неидеальное. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать нас. И хотелось бы извиниться за такую игру «Зенита», она, наверное, должна быть другой.

    В первом тайме моментов у нас не было, только подходы. После перерыва должны были забивать и раньше, и моментов было много до удаления и после. Получилось, как получилось, вымучили эту победу», – сказал Лунев.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 46 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.04.2017 18:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 23 апреля 2017, 21:01

      Да, последние игры зенит играет безобразно и безвольно! Но тем ценнее оценка игры молодым вратарём только пришедшем в команду.Если игроки так оценивают свою работу и извиняются перед болельщиками-для команды не всё потеряно!
      А Лунева за такую оценку можно только уважать.Спасибо за правдивость, Андрей!

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 22 апреля 2017, 21:52

      Не понятная мне игра у Зенита. Что за тягомотина с мячом постоянная? Нахера такой контроль мяча нужен? Не понимаю. Может объяснит знаток какой.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 21:21

      Мужик!!!!!!!!!!! Игры то и не было,привычной красивой,молодец,респект

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 апреля 2017, 20:23

      Всё больше и больше уважения к Лунёву ! Сказал за всю команду, мужик ! И играет отлично.

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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 22 апреля 2017, 19:46

      Андрюха плюнь за тебя газпром плюнет

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 22 апреля 2017, 19:26

      Зенит опять играл отвратительно. Если это слив тренера - игроки мудаки..., причем все. Если игроки "разтренированы" - тогда какого хрена он до сих пор "рулит" командой? Уральские мужики ложились "костьми"..., от сюда все эти карточки

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 апреля 2017, 19:08

      респект ему!!! искренне желаю зениту выше третьего места не подняться......

      1
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      Рейтинг: +161

      sidors32 22 апреля 2017, 19:07

      Хоть у кого-то хватило мужества и совести. Молодца!

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      Рейтинг: +371

      multi1984 22 апреля 2017, 18:41

      Только Лунев и Данни с Дзюбой нравятся из этого состава. Остальным бы прилюдую порку!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > vvv246 22 апреля 2017, 20:28

      Вот именно пошел в борьбу,а нарушения там не было. Игрок Урала был первый на мяче ,и рисковал здоровьем не меньше Смольникова.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да на фиг кому твои извинения нужны ? С игры забить не получалось вот подключили админо ресурс.Позорные три очка.

      -6
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Диктор 22 апреля 2017, 18:39

      Предъявляешь, обоснуй.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Bivaliy67 22 апреля 2017, 18:41

      Если тебе еще не ясно ,то уже не помочь .Вся страна наблюдала за вашим позором.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 22 апреля 2017, 18:42

      Не думаю что меня хоть один адекватный болельщик Зенита минусанет,посмотрим сколько здесь неадекватных.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Диктор 22 апреля 2017, 18:48

      Дорогой, позорная игра Зенита и подключение админ-ресурсов (читай - подкуп судейского корпуса), разные понятия, которые ты объединил. И я тебя просил обосновать именно второе утверждение.
      А Лунёв - умница, что нашёл в себе мужество признать дерьмовой игру своей команды. Надеюсь он такой не один.

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