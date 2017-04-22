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    Будогосский: «Не могу сказать, что в матче «Зенит» – «Урал» судейство получилось резонансным»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в составе гостей были удалены три игрока.

    – Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

    – Резонансное судейство получилось?

    – Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.

    – У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

    – Пока не буду комментировать.

    «Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 16:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:51

      Читаю снизу коменты болел Зенита и мне стыдно за вас-будьте же вы уже ЛЮДЬМИ .И подавитесь такими тремя позорными очками.

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      Рейтинг: +91

      mexti69 22 апреля 2017, 18:24

      Будогосский ты принес беду(((( Опять без придел судейский(((((

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      Рейтинг: +66

      Aragon555 22 апреля 2017, 17:04

      Причем тут судья??? Первое удаление-да,спорное, скорее всего и не было! Но что делал Павлюченко??? Начал кидаться на судью! Тот ему сначала показал желтую, типа остынь....А Рома еще больше взбесился и в лоб на него. и через 3 секунды красная. А Емельянов повелся на провокацию Дзюбы как ребенок. Вот за дело оба и получили по карточке...
      Короче Матч ужасный в плане того, что Зенит вообще не знал как ему играть даже против 8х человек. Я в конце хотел чтобы Урал сравнял. Может тогда наконец Румына уберут...

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      Рейтинг: +66

      Aragon555 > гус 22 апреля 2017, 17:34

      Я веду к тому что это не судья вытащил Зенит, а сам урал это сделал. На повторе видно что Роме сначала судья желтую показал, надо было успокоиться, а он видимо обложил судью по самые набалуй, вот и подвел команду! Вдесятером урал вполне мог выстоять и может быть даже выйграть....У тут 2 человека которые не сдержали нервы, вот и результат...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 апреля 2017, 16:58

      да признают что все по делу было,как это уже не раз случалось в последнее время

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2017, 16:49

      Вот такое говно руководит судейским корпусом. Что мы ещё хотим после этого господа болельщики?

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2017, 16:47

      ахаха, радуют питерские говнокомментаторы, давно доказавшие свою профнепригодность, 2 раза показывают момент со второй желтой где игрок играет мяч, а дальше под его ногу подставляется нога, которая к мячу совсем не успевала, и у обоих двух мнений быть не может, желтая была.

      Желтая, Карл! за то, что было чисто сыграно в мяч, хорошо что я не смотрел этот матч, Орлов это клоун, а не комментатор, смотреть с ним матчи невозможно

      в общем полнейшее бугага, Зенытик наныл себе победу на позор-арене, прав был Слуцкий по поводу судей, очень прав :)

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Masteralex 22 апреля 2017, 19:37

      Матч тв газпромовский гомно канал. и наш футбол тоже в гомно превратился.Всех нормальный спецов разогнали, а понабрали кого попало по блату похоже. Вот и поют по телеку в пользу Кабинетчиков. Правило поворачивают в нужную сторону.Тут красная там и желтой нет, в одинаковых эпизодах А Орлов на неделели читаешь, вроде не дурак, а как матч зени коментирует, дятел дятлом!

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      Рейтинг: +265

      releboy 22 апреля 2017, 16:39

      Надо судей и инспекторов и главу департамента прогонять через детектор лжи - только тогда можно вести речь об отсутствии коррупции. А пока они все взяточники и казнокрады.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > releboy 22 апреля 2017, 18:47

      ...этого у нас никогда не будет.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 16:34

      За такое судейство,ебало бы набить.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 16:53

      ждем Еськова у нас на Уралмаше.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 апреля 2017, 16:32

      Да Еськов немного бабла отстегнет, кому надо, что газпром забашлял и все, отмажут, скажут, что так и было. А Уралу без Бикфалви и Емельянова (хрен с ним, с Павлюченко) со Спартаком на днях играть, вот тяжело будет...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 апреля 2017, 16:31

      только бавария и реал играли , а тот даун также удаляет игрока

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > кузнецов артем 22 апреля 2017, 16:54

      Насмотрелся на мастер-класс европейский.

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