Будогосский: «Не могу сказать, что в матче «Зенит» – «Урал» судейство получилось резонансным»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в составе гостей были удалены три игрока.

– Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

– Резонансное судейство получилось?

– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.

– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

– Пока не буду комментировать.

«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями