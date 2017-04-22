Будогосский: «Не могу сказать, что в матче «Зенит» – «Урал» судейство получилось резонансным»

Читаю снизу коменты болел Зенита и мне стыдно за вас-будьте же вы уже ЛЮДЬМИ .И подавитесь такими тремя позорными очками.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в составе гостей были удалены три игрока.
– Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.
– Резонансное судейство получилось?
– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.
– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?
– Пока не буду комментировать.
«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями