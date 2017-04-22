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  • Будогосский: «Не могу сказать, что в матче «Зенит» – «Урал» судейство получилось резонансным»

Будогосский: «Не могу сказать, что в матче «Зенит» – «Урал» судейство получилось резонансным»

22 апреля 2017, 16:26
19

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в составе гостей были удалены три игрока.

– Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

– Резонансное судейство получилось?

– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.

– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

– Пока не буду комментировать.

«Вас интересуют вопросы, которые чем-то пахнут». Что за человек командует российскими судьями

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Будогосский Андрей
Комментарии (19)
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кузнецов артем
1492867875
только бавария и реал играли , а тот даун также удаляет игрока
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Karpathian
1492867947
Да Еськов немного бабла отстегнет, кому надо, что газпром забашлял и все, отмажут, скажут, что так и было. А Уралу без Бикфалви и Емельянова (хрен с ним, с Павлюченко) со Спартаком на днях играть, вот тяжело будет...
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DZHEK_VOROBEY1987
1492868079
За такое судейство,ебало бы набить.
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releboy
1492868373
Надо судей и инспекторов и главу департамента прогонять через детектор лжи - только тогда можно вести речь об отсутствии коррупции. А пока они все взяточники и казнокрады.
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Masteralex
1492868864
ахаха, радуют питерские говнокомментаторы, давно доказавшие свою профнепригодность, 2 раза показывают момент со второй желтой где игрок играет мяч, а дальше под его ногу подставляется нога, которая к мячу совсем не успевала, и у обоих двух мнений быть не может, желтая была. Желтая, Карл! за то, что было чисто сыграно в мяч, хорошо что я не смотрел этот матч, Орлов это клоун, а не комментатор, смотреть с ним матчи невозможно в общем полнейшее бугага, Зенытик наныл себе победу на позор-арене, прав был Слуцкий по поводу судей, очень прав :)
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zagrizlik
1492868997
Вот такое говно руководит судейским корпусом. Что мы ещё хотим после этого господа болельщики?
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Asbjorn
1492869511
да признают что все по делу было,как это уже не раз случалось в последнее время
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Aragon555
1492869872
Причем тут судья??? Первое удаление-да,спорное, скорее всего и не было! Но что делал Павлюченко??? Начал кидаться на судью! Тот ему сначала показал желтую, типа остынь....А Рома еще больше взбесился и в лоб на него. и через 3 секунды красная. А Емельянов повелся на провокацию Дзюбы как ребенок. Вот за дело оба и получили по карточке... Короче Матч ужасный в плане того, что Зенит вообще не знал как ему играть даже против 8х человек. Я в конце хотел чтобы Урал сравнял. Может тогда наконец Румына уберут...
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mexti69
1492874699
Будогосский ты принес беду(((( Опять без придел судейский(((((
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Диктор
1492876279
Читаю снизу коменты болел Зенита и мне стыдно за вас-будьте же вы уже ЛЮДЬМИ .И подавитесь такими тремя позорными очками.
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